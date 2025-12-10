Český fenomén. Hraní amatérského divadla se dostalo na seznam UNESCO

Zápis hraní amatérského divadla v České republice na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO byl slavnostně oznámen v Dillí ve středu 10. prosince. Za českou stranu se ceremoniálu zúčastnila delegace odborníků, zástupců divadelníků a představitelů státní správy. Zápis oceňuje dlouhodobou péči komunit, které tuto živou tradici udržují, rozvíjejí a předávají dál.
Podle ministerstva kultury tak jde o nejrozsáhlejší statek, který Česko na seznamu UNESCO nyní má. „Je to ocenění živé tradice, která má v České republice hluboké kořeny a je neoddělitelnou součástí kulturní identity naší země. Hraní amatérského divadla je v České republice výjimečné rozsahem, kontinuitou i schopností reagovat na společenské proměny,“ uvedl ministr kultury v demisi Martin Baxa (ODS). Zápis je podle něj uznáním práce tisíců amatérských divadelníků, kteří svou tvůrčí činností obohacují kulturní život ve městech i obcích po celém Česku.
České amatérské divadlo je ve světovém měřítku mimořádně rozsáhlým a živým ekosystémem, který propojuje tisíce tvůrců, stovky souborů a rozsáhlé sítě festivalů, přehlídek a vzdělávacích aktivit. Žádná jiná země nemá podle Národního institutu pro kulturu tak rozvinutou a systematicky budovanou infrastrukturu amatérského divadla, jejíž kořeny sahají hluboko do historie, ale zároveň má silné moderní zázemí.
„Amatérské divadlo v Česku je významným spolutvůrcem komunitního života. V mnoha městech a obcích představují divadelní spolky zásadní centrum společenského dění – udržují mezilidské vztahy, posilují kulturní identitu a přinášejí do veřejného prostoru kreativitu i participaci,“ říká generální ředitelka institutu Kateřina Churtajeva.
V České republice snad neexistuje místo, kde by se v historii amatérské divadlo nehrálo. „Amatérské divadlo v České republice není okrajovou aktivitou – je to fenomén, který zasahuje do života obcí, měst i rodin. Po celé republice působí přibližně 3 500 registrovaných souborů. Jde o desetitisíce tvůrců - herců, režisérů, hudebníků, scénografů, techniků či organizátorů,“ uvádí ve své zprávě Národní institut pro kulturu.
„Jejich práce každoročně přiláká statisíce diváků, pro něž je amatérské divadlo často nejdostupnější formou kultury v místě, kde žijí. Ať už jde o malé vesnické sály, kulturní domy nebo festivalová pódia, divadlo je přítomné tam, kde by jinak žádná jiná podoba živé kultury nebyla. Plní tak důležitou sociální funkci a významně přispívá k soudržnosti společnosti,“ píše se zde dále.
Česká republika má nyní – včetně hraní amatérského divadla – celkem deset položek zapsaných na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.
České zápisy nemateriálního dědictví UNESCO