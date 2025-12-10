Český fenomén. Hraní amatérského divadla se dostalo na seznam UNESCO

  8:38aktualizováno  8:59
Výbor UNESCO zapsal hraní amatérského divadla v Česku na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva, uvedlo ministerstvo kultury. Je to desátá položka, kterou Česko na seznamu má. Už dříve na něj byly zapsány například jízdy králů, sokolnictví, loutkářství či modrotisk.
S ochotníky v Jaroměři nastudoval Rok na vsi herec a režisér Jan Sklenář.

Zápis hraní amatérského divadla v České republice na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO byl slavnostně oznámen v Dillí ve středu 10. prosince. Za českou stranu se ceremoniálu zúčastnila delegace odborníků, zástupců divadelníků a představitelů státní správy. Zápis oceňuje dlouhodobou péči komunit, které tuto živou tradici udržují, rozvíjejí a předávají dál.

Podle ministerstva kultury tak jde o nejrozsáhlejší statek, který Česko na seznamu UNESCO nyní má. „Je to ocenění živé tradice, která má v České republice hluboké kořeny a je neoddělitelnou součástí kulturní identity naší země. Hraní amatérského divadla je v České republice výjimečné rozsahem, kontinuitou i schopností reagovat na společenské proměny,“ uvedl ministr kultury v demisi Martin Baxa (ODS). Zápis je podle něj uznáním práce tisíců amatérských divadelníků, kteří svou tvůrčí činností obohacují kulturní život ve městech i obcích po celém Česku.

České amatérské divadlo je ve světovém měřítku mimořádně rozsáhlým a živým ekosystémem, který propojuje tisíce tvůrců, stovky souborů a rozsáhlé sítě festivalů, přehlídek a vzdělávacích aktivit. Žádná jiná země nemá podle Národního institutu pro kulturu tak rozvinutou a systematicky budovanou infrastrukturu amatérského divadla, jejíž kořeny sahají hluboko do historie, ale zároveň má silné moderní zázemí.

„Amatérské divadlo v Česku je významným spolutvůrcem komunitního života. V mnoha městech a obcích představují divadelní spolky zásadní centrum společenského dění – udržují mezilidské vztahy, posilují kulturní identitu a přinášejí do veřejného prostoru kreativitu i participaci,“ říká generální ředitelka institutu Kateřina Churtajeva.

V České republice snad neexistuje místo, kde by se v historii amatérské divadlo nehrálo. „Amatérské divadlo v České republice není okrajovou aktivitou – je to fenomén, který zasahuje do života obcí, měst i rodin. Po celé republice působí přibližně 3 500 registrovaných souborů. Jde o desetitisíce tvůrců - herců, režisérů, hudebníků, scénografů, techniků či organizátorů,“ uvádí ve své zprávě Národní institut pro kulturu.

„Jejich práce každoročně přiláká statisíce diváků, pro něž je amatérské divadlo často nejdostupnější formou kultury v místě, kde žijí. Ať už jde o malé vesnické sály, kulturní domy nebo festivalová pódia, divadlo je přítomné tam, kde by jinak žádná jiná podoba živé kultury nebyla. Plní tak důležitou sociální funkci a významně přispívá k soudržnosti společnosti,“ píše se zde dále.

Česká republika má nyní – včetně hraní amatérského divadla – celkem deset položek zapsaných na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

České zápisy nemateriálního dědictví UNESCO

  • Slovácký verbuňk (2005)
  • Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010)
  • Sokolnictví (2010 – přidružení ČR k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty)
  • Jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011)
  • Slovenské a české loutkářství (2016 – společná nominace Slovenské republiky a České republiky)
  • Modrotisk (2018 – společná nominace České republiky, Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenské republiky)
  • Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek (2020)
  • Vorařství v Evropě (2022 – společná nominace ČR, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska)
  • Znalosti, řemeslné techniky a dovednosti ruční výroby skla (2023 – společná nominace ČR, Finska, Francie, Maďarska, Německa a Španělska)
  • Hraní amatérského divadla v Česku (2025)
Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

