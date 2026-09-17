Jako „krvavé země“ označil ve stejnojmenném bestselleru americký historik Timothy Snyder pás Evropy, který se klene mezi Baltským a Černým mořem. Je to země plná úrodné půdy, která však už po staletí polyká a vpíjí krev prolitou při rozličných válkách.
Východní fronta první světové, polsko-sovětská válka, Stalinovy represe, ukrajinský hladomor, Majdanek, Sobibor, Katyňský masakr, Babí Jar a vůbec střet mezi Hitlerem a Stalinem, kdy se tudy obě armády převalily tam i zpět. Současnou válku mezi Ruskem a Ukrajinou netřeba připomínat.
Sofija Andruchovyč si podobně jako její otec nebere servítky a nebuduje oslavný kult hrdé země.