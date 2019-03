Aluminiová královna připomene hrůzy rusko-čečenského konfliktu

„Vychází ze stejnojmenné knižní předlohy Petry Procházkové. Popisuje rusko-čečenskou válku očima žen,“ přibližuje herečka Johana Schmidtmajerová, která se objeví v hlavní roli.



Kniha, která sestává z autentických rozhovorů s Čečenkami, není jediným východiskem nového kusu. „Režisérka Apolena Vanišová s dramaturgem Matějem Samcem text dál rozpracovali, dramatizovali a obohatili o postavu současné Středoevropanky,“ pokračuje herečka v narážce na svou roli.

„Jde o Češku, která slaví třicetiny. Skrze ni se propadáme do výpovědi jedné z hrdinek Aluminiové královny. Pro diváka je vodítkem, aby pochopil, proč jsme si toto téma zvolili a čím nám přijde důležité,“ vysvětluje Schmidtmajerová a dodává, že představení má výraznou výtvarnou složku, díky které balancuje na hranici divadla a instalace.

„Jednu z hlavních rolí v podstatě hraje materiál a scénografie jako taková,“ upozorňuje herečka a dodává, že divadelní produkce MeetFactory jde tímhle směrem už delší dobu. Autorka vizuální stránky inscenace Johana Střížková ostatně bude během představení přítomna a bude s materiálem manipulovat.



„Diváci uvidí ještě autorku hudby Michaelu Švédovou a Sijedu Azarovou, Čečenku žijící dlouhodobě v Čechách. Konzultovala s námi hru a doplnila vlastní zkušeností,“ pokračuje herečka. Jakou přesně bude mít Azarová v inscenaci úlohu, však předem prozradit nechce.

„Osobně vnímám sílu knihy Petry Procházkové v tom, že zaznamenané výpovědi jsou neuvěřitelně syrové. Ve zpracování jsem proto musela hledat klíč, abych nespadla do nějaké teatrálnosti, to by ubíralo tragédii na sdílnosti,“ uvažuje herečka. Aluminiová královna se po dnešní premiéře dočká první reprízy až 1. dubna.