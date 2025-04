Tolik úsměvných historek! Díky za ně, Lojzíku, vzpomínají herci na Švehlíka

„Lojza patřil k ikonám Národního divadla. Byl tam strašně dlouho a pro nás pro všechny znamenal moc,“ uvedl k odchodu herecké legendy jeho kolega z první scény David Prachař. „Byl to člověk, který tmelil společnost, dával lidi dohromady, nikdy nezkazil žádnou legraci. Byl to naprosto originální člověk. Je to strašná škoda,“ pokračoval herec.

„Dožil se úctyhodného věku, byl dlouhodobě nemocný a všechno překonával. Byl to takový statečný hrdina. Měli jsme ho moc rádi,“ dodal Prachař.

„Sdílet společnou šatnu s tímto hereckým bardem bylo nezapomenutelné. Budu vzpomínat na náš zájezd do Permu. Také na několik krásných slunných dní při natáčení seriálu Dáma a král. Tolik úsměvných historek, které jsem za ty roky slyšel. Tolik společných večerů. Díky za ně, Lojzíku,“ uvedl pak na svém Instagramu herec Václav Šanda, který se s Aloisem Švehlíkem setkal v inscenaci Kati v Činoherním klubu.

Vedle výrazných rolí na jevišti a v dabingu se Alois Švehlík zapsal do paměti hereckých kolegů také jako vynikající učitel. „Dlouhá léta učil herectví na DAMU a mezi mladšími kolegy a kolegyněmi byl velmi oblíben. Snad i proto, že svoje zkušenosti nestavil okatě na piedestal, nevyžadoval automatickou úctu,“ uvedlo prostřednictvím mluvčího Tomáše Staňka Národní divadlo.

„Na druhou stranu nedávno v jednom rozhovoru zmínil, že ‚(...) s pokorou se musí opatrně. Když u někoho, kdo si stoupne na jeviště, převáží, může se stát, že ze sebe samou pokorou nevypraví ani slovo.‘,“ citovala první scéna zesnulého Švehlíka.

Jako výjimečného herce s charismatickým hlasem popsal Švehlíka ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Jeho talent obohatil české divadlo, film i televizi,“ napsal politik na síti X. Zesnulý umělec byl podle něj osobností, která dokázala zaujmout i beze slov. „Zůstane po něm nesmazatelná stopa,“ dodal Baxa.