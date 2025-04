Na rozloučení s Aloisem Švehlíkem promluví Pavla Beretová a zazpívá Igor Orozovič

PRVNÍ DOJMY: Komu fandit? V druhé řadě The Last of Us se z hrdinů stávají padouši

Kdo je záporák a kdo hrdina, to často záleží na perspektivě. Přesně toto téma je hlavním motivem očekávané druhé řady seriálu The Last of Us, jehož první epizoda měla premiéru na HBO a streamovací...