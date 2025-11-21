RECENZE: Velké divadlo, menší hlasy. V Brně uvedli Alcinu s Magdalenou Koženou
Teď tedy stačilo popojet do Brna, kde naše úspěšná pěvkyně kdysi začínala a kde režisér a šéf opery Jiří Heřman, jenž roku 2028 (znovu)převezme Operu pražského Národního divadla, před třemi lety vytvořil inscenaci Händelovy Alciny. Ta poprvé zazněla roku 1735 v Londýně a její děj vychází z dobově oblíbeného eposu renesančního básníka Ludovica Ariosta Zuřivý Roland.
Alcina je kouzelnice žijící na ostrově, kam láká muže, které očaruje svou krásou, ale pak je proměňuje ve zvířata, v kameny či rostliny. Na začátku opery se zdá, že v rytíři Ruggierovi našla konečně pravou lásku, ale dopadne to jinak…
Na kouzelném ostrově
Inscenace, která vznikla v koprodukci s francouzskými divadly ve Versailles a v Caen, určitě patří k těm nejlepším, co Jiří Heřman vytvořil (pro mne je nejlepší spolu s Wagnerovým Parsifalem). Vychází z barokní estetiky, ale spíš jako inspirace. Citlivě do ní zasazuje další roviny, aniž by vznikal dojem přeplácanosti.
G. F. Händel: Alcina
Národní divadlo Brno v Janáčkově divadle, 19. listopadu 2025
Provádí diváka zámeckými sály, navozuje iluzi perspektivy s jejím zužováním, využívá zrcadlové efekty, je tu mořská hladina a dům na poušti, který se rozestupuje a zase spojuje, po jevišti se pohybují zakleté postavy se zvířecími hlavami i další obyvatelé ostrova Alciny, a je-li třeba, v nápadité choreografii.
Teprve v posledním dějství, s tím, jak se blíží rozuzlení, a s ním i Alcinina samota, se celá nádhera symbolicky zjednodušuje, mizí paruky a dobové kostýmy, ale do názorné současnosti se děj nepřehoupne, pořád zůstává ve světě „fantasy“ – a to je dobře.
Některé pokusy o humor, hlavně tučňák v nadživotní velikosti, jenž se snaží diváky rozesmát různými kousky, působí nuceně. Celkově ale celé představení, které trvá (s dvěma dvacetiminutovými pauzami) čtyři a půl hodiny, výtvarně i režijně neztrácí ani dech, ani vkus.
To se dá říct o hudebním nastudování Václava Lukse, který si do Brna přivedl svůj soubor dobových nástrojů Collegium 1704 i sbor Collegium Vocale. Skvěle se poslouchala energie, lahodnost a barevnost zvuku, sehranost ansámblu, ocenit nutno citlivost ke zpěvákům.
Kým nahradit kastráty?
Té bylo potřeba, a to přesto, že nešlo o klasický moderní orchestr. Alcina je opera, v níž se putuje od jedné, více či méně virtuosní, ale pokaždé efektní árie k další árii, mezi nimiž děj posouvají recitativy. A Händel vymýšlel skutečné hity, které nejenže zůstávají v uchu, ale zarývají se do hloubky díky schopnosti vykreslit naprosto přirozeně a věrohodně konkrétní emoce.
Jak zpívali Händelovi zpěváci a zpěvačky? Nemáme přímé, to jest zvukové důkazy, nicméně nepřímo (třeba z velikosti tehdejších divadel, jež prostě bylo nutno uzpívat, a věru to nebyla žádná „studiová“ divadélka) se dá vyvodit, že muselo jít o velké a silné hlasy. Ostatně tehdy se chodilo hlavně na zpěváky (profese dirigenta i režiséra v moderním slova smyslu neexistovaly).
A to je dnes problém. Velkých hlasů je obecně nedostatek, navíc jakoby existovala představa, že baroko je něco jemného, i hlásky musí být jemné. Také se musí řešit, kdo má zpívat party kastrátů, jakým je v Alcině Ruggiero, kterého Händelovi zpíval slavný Giovanni Carestini. Dnes převládá spíš názor, že tuto výsadu mají kontratenoři, a také do brněnské inscenace byl obsazen jihokorejský pěvec tohoto oboru Kangmin Justin Kim.
Slyšela jsem ho při jiných příležitostech, je to umělec muzikální, umí zpívat technicky precizně a procítěně, ale je to právě „hlásek“, a jako takový je pro velkou händelovskou roli na velkém jevišti nevhodný. Chybí mu (jako mnoha jiným, i když ne všem kontratenoristům) průraznost, objemný zvuk, takže celý přednes jakoby se omezoval jen na jeviště, na němž by nejspíš musel sedět i divák - a to jsem ho poslouchala z šesté řady Janáčkova divadla.
Vzpomínám na inscenaci Alciny, kterou jsem téměř na den přesně před patnácti lety zhlédla ve Vídeňské státní opeře. Režie Adriana Noblea vůbec nebyla lepší než Heřmanova, ale Ruggiera zpívala v té době velmi slavná a ceněná bulharská mezzosopranistka Vesselina Kasarova – hutný a barevný zvuk jejího hlasu mám dodnes v paměti. Byl mužnější a víc „rytířský“ než hlas muže-kontratenoristy…
V brněnské inscenaci obecně převládaly ve zpěvu příliš komorní zvuk a malé rozpětí, pohybující se nanejvýš mezi pianem a mezzofortem, byť šlo o spolehlivé zpěváky s příjemnými hlasy jako je tenorista Ondřej Koplík (Oronte) nebo basista Tomáš Král (Melisso). Doubravka Novotná zpívala sestru Alciny Morganu se sympatickou vervou, ale vadilo mi, že její hlas inklinuje k ostrosti.
Monika Jägerová předvedla temnější mezzosopránovou barvu a kultivovaný projev v roli Ruggierovy nevěsty Bradamante, alias rytíře Ricciarda, za nějž se tato postava vydává. Sopranistka Andrea Široká pak pěkně zazpívala Oronta, mladičkého chlapce, hledajícího svého začarovaného otce.
Vznešená i lehkovážná
Nejnosnější, nejsilnější hlas nicméně měla na jevišti Magdalena Kožená, což je vlastně paradox, protože její hlas, ač postupně vyzrával a sílil, nikdy nebyl opravdu operně robustní. Jako celou svou kariéru, tak i tentokrát zpívala profesionálně v rámci svých limitů, a v tomto prostoru vytěžila maximální rozpětí ve výrazu.
Zvláště ve vypjatých částech dramatických árií ovšem bylo znát, že v partu Alciny (který sice natočila, ale na jevišti dosud nezpívala) už na limity naráží, že by to ideálně chtělo ještě přidat na vášnivém zvuku, ale už tak se její hlas dostává na hranu tlaku a drsnosti. Že si tuto hranici hlídá, Magdalenu Koženou ctí. Také herecky vyjádřila mnohovrstevnatost Alcinina charakteru, od vznešené, ale lehkovážné kouzelnice až po zoufalou ženu.
Mimochodem, ve zmíněné vídeňské inscenaci ztvárnila Alcinu Němka Anja Harterosová, jež jinak měla v repertoáru i velké sopránové role z 19. století. Part zpívala od lehounkého pianissima až po bouřlivé fortissimo, přičemž současně dokázala do hlasu dostat i pružnost a nezanedbávat styl.
A já jako divák v hledišti očekávám od interpretů, že předají emoce, jimiž speciálně Händelova díla překypují, samozřejmě s respektem ke stylu. Respekt k žádnému stylu, ani k baroku se ovšem na jevišti velkého divadla nemůže projevovat jen mezi pianem a mezzofortem. Což dojmu z celého představení, které je jinak velkým divadlem v odlišném slova smyslu, sráží dvacet procent.
