Ať žije! Pan Spejbl dostal ke stým narozeninám speciální album

Je to k neuvěření, ale ten lidový mudrlant ve fraku a dřevákách, vzorně (tedy jak kdy) se starající o synka Hurvínka, slaví sté narozeniny. Na jeho počest vychází deska Ať žije Spejbl! Najdeme na ní jedenáct skečů, scének a dialogů z pera a úst všech „dabérů“, kteří propůjčili hlas Josefu Spejblovi a jeho synátorovi. Mimochodem, došlo vám někdy, že řádné občanské Hurvínkovo jméno zní Hurvín Spejbl?



Tedy Josef Skupa, zakladatel a autor, jeho následovník Miloš Kirschner, jehož si profesor Skupa osobně vyhlédl a v roce 1956 veřejnou listinou jmenoval svým nástupcem. Podobně si počínal i sám Kirschner, když si vyhlédl a vychoval svého pokračovatele Martina Kláska.



Nejnověji mluví Spejbl s Hurvínkem hlasem Ondřeje Lázňovského, který se poprvé představuje právě na tomto CD. Jde o skeče Novoroční přání a Hlas pro Spejbla a Hurvínka. Prvně zmíněný výstup, kde se oslavenec Spejbl „upraví“ domácím vaječným koňakem, dává vzpomenout na památnou nahrávku Hurvínek a drak z pera Františka Nepila, která se řadí k tomu nejlepšímu, co z dílny S+H kdy vzešlo.

Dále jsou na albu památné Užovky (tak ty dítě pojídáš hady?), Ranní tělocvik u Spejblů, kde se hlava rodiny projevuje tak trochu jako sukničkář. Tento jeho povahový rys, u Skupy zprvu celkem hojně využívaný, vzal postupem času za své. Z pana Spejbla se stal starostlivý vychovatel a jediná dáma, která ho zajímala, ovšem ryze platonicky, byla paní Kateřina Hovorková, tedy Mániččina bábinka.

Změnil se léty i humor téhle dvojky. Hurvínek ubral sarkasmu a jízlivosti, který byl vlastní skupovskému období, a pod vedením Miloše Kirschnera byl hlavní důraz kladen na hrátkách se slovy, s jejich významy, nekonečném řetězení absurdit a groteskním parodování situací vyplývajících z každodenní rutiny.

Nahrávka Ať žije Spejbl! Krom známých kousků obsahuje i několik rarit, které potěší především spejblovské archiváře. Jde hlavně o dialog O lásce, kde Spejbl Hurvínkovi vysvětluje v čem spočívá tento cit. V češtině je tento dialog vydán poprvé. Skeč pochází z roku 1980 a po jeho poslechu je jasné, proč tehdy nevyšel, nebo spíš asi nesměl vyjít. Dělat si legraci ze soudruhů Marxe a Engelse se nepromíjí ani dřevěným loutkám.

Další sběratelskou perličkou je zbrusu nový skeč Proč jste se tu ocitli z pera Martina Kláska, v němž pan Spejbl Hurvínkovi objasňuje jejich zrod.

Je to už sto let, ale Spejbl s Hurvínkem se jaksi vzpouzejí stárnutí. Jejich svérázný pohled na svět v sobě má něco nadčasového, co není spojeného s žádnou konkrétní dobou. Ti dva svým svérázným pohledem na svět prostě budou bavit za každé společenské situace.