„Každá minuta strávená nad vznikem prchavého videa na Instagramu, je minutou, kterou jsem ukradl svému příštímu scénáři, knize nebo divadelnímu projektu,“ vysvětluje Čuba své rozhodnutí přesměrovat svou pozornost od digitálního světa k tomu skutečnému.
„Algoritmy sociálních sítí nás nutí k neustálé produkci „obsahu“. Ale jaký je to obsah? Jaké má kvality? Nechci tvořit výplň, chci tvořit dílo. Nechci ‚honit views‘ na svém osobním profilu, abych uspokojil statistiky a nastřelil si endorfiny,“ říká Čuba s tím, že se nyní bude plně soustředit na Divadlo Mír, projekt Tři Tygři a vlastní autorské projekty.
Na sociálních sítích už bude jen v roli hosta u jiných tvůrců, v podcastech nebo v profesionální produkci, ale sám nechce vytvářet nový obsah.
Své rozhodnutí „zavřít digitální dveře“ zdůvodnil i snahou o zachování vnitřní integrity. „Soukromé zprávy a komentáře se staly veřejným hřištěm, kam má přístup kdokoliv. Čelit denně desítkám nevyžádaných rad, dotazů, poznámek, a bohužel i citovému nátlaku, vyčerpává tvůrčí energii, kterou dlužím sobě a svým blízkým,“ vysvětlil.
„Nechci být jen dalším šumem ve vašem nekonečném feedu,“ říká Čuba s výzvou, aby jeho sledující zvedli zrak od telefonů a přišli do divadla, do kina, do skutečného života. Fanoušci jeho rozhodnutí přijali s pochopením.
Herec a režisér Albert Čuba založil v Ostravě Divadlo Mír, které je nyní jednou z nejpopulárnějších scén. Účinkuje v show Tři tygři, hraje v divadlech a seriálech, vlastní streamovací platformu a produkujeme filmy.
V současné době se snaží koupit další divadlo. „Hledali jsem sklad na kulisy a firma, kde jsme byli, nám řekla, že by se dalo skladovat v bývalém kině. Našli další nepoužívané a zavřené kino a my si řekli, že to je hezké a že bychom to mohli koupit. Takže další dluhy,“ popsal Čuba v Show Jana Krause a vysvětlil, jak peníze na divadlo shánějí.
„Vydali jsme dluhopisy. Dáváme lidem možnost si koupit dluhopis, tím pádem nám půjčit peníze a říkáme, že je to nejlepší důvod si koupit vstupenku do divadla, protože každou vstupenkou a návštěvou toho divadla člověk pracuje na splacení svého vlastního dluhu,“ řekl s úsměvem Čuba.