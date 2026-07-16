Příběh, zpracovaný pod taktovkou Akrama Khana, jenž patří mezi jednu z nejvýznamnějších osobností současného tance a divadla, vychází z původního Pinocchia od italského spisovatele Carla Collodiho. Nejedná se však o jeho věrné napodobení. Hvězdný umělec ho použil jako odrazový můstek k tomu, co příběh dřevěné loutky znamená v dnešní době.
Představení propojuje nový cirkus, moderní tanec a fyzické divadlo v jedinečný celek stírající dosavadní žánrové hranice v dechberoucí podívané. Nepůjde však o klasickou pohádku, ale o hlubokou sondu do lidské identity, nevinnosti a iluze.
Výsledný kus se bude pohybovat v kontrastech témat, jako jsou otec a syn, loutka a loutkář, pravda a lež, realita a magie, či závislost a svoboda. Co znamená být člověkem? Kým se stanu, když odstřihneme nitě, které mě vedou? Naleznu svobodu, nebo ztratím směr?
|
Někdy je mě moc, ale myslím, že mi ADHD pomohlo, popisuje Rosťa Novák
„Divákům naservírujeme projekt, který bude výjimečný v kontextu české divadelní scény, protože ho režíruje takové světové jméno – Akram Khan, který byl od svého dětství tanečně vychovávaný Peterem Brookem, což je ikona divadla 20. století,“ uvedl pro redakci iDNES.cz principál Cirku La Putyka Rosťa Novák ml.
Projekt je nyní ve žhavé fázi intenzivního zkoušení, pro dokonalý výsledek a podmanivý umělecký zážitek však musí tvůrci i performeři obětovat další stovky hodin tréninků. Rozhodnuto ještě napevno není ani o kompletním obsazení.
„Těším se na spolupráci s umělci z úplně jiných oborů. Pokud chcete vidět nový cirkus, běžte na nový cirkus. Pokud chcete taneční představení, běžte na tanec. Tohle není ani jedno z toho,“ říká Khan o představení.
„Teď se zkouší už dost náročné zkoušky šest dní v týdnu, je to nějakých osm hodin zkoušení denně a od příštího roku chce Akram zkoušet 16 hodin denně, 6 dní v týdnu,120 dní v řadě,“ dodává Novák.
Kouzelník s nezaměnitelným rukopisem
Akram Khan je potomkem bangladéšských přistěhovalců, jež si za dlouhé působení v tanečním průmyslu vybudoval globální pověst hvězdy první velikosti. Ve své kariéře spolupracoval s hvězdami jako Kylie Minogue, Juliette Binocheová či Florence and the Machine. Je autorem choreografie zahájení olympijských her v Londýně v roce 2012 a jeho verze baletu Giselle patří k nejhranějším titulům dekády.
|
Učila jsem se český přízvuk v angličtině, což mne mrzelo, řekla Juliette Binocheová
Po 27 letech se rozhodl ukončit stávající působení své pověstné Akram Khan Company, která dlouhou dobu sytila světová turné, a otevírá se možnostem mezinárodní spolupráce, díky níž se bude právě příští rok moci potěšit oko nejen tuzemského diváka novým ambiciózním projektem souboru Cirk La Putyka.
Spolupráci s tímto českým souborem Khan přijal proto, že jej považuje za kvalitní a autentický. Oceňuje také jeho tradici a dědictví, které Rosťa Novák s pokorou rozvíjí a předává dalším generacím divadelních tvůrců i diváků. (Rosťa Novák ml. je osmou generací známého loutkářského rodu Kopeckých, pozn. red.)
|
RECENZE: Svaté umění Cirku La Putyka se prolíná s vášní vrcholového sportovce
Premiéra očekávaného kusu se uskuteční 20. a 21. října 2027. Vstupenky však půjdou do předprodeje již na podzim letošního roku. Více informací najdete na oficiálním webu Cirku La Putyka.