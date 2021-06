Zábradlí v Planetáriu zkoumá, co vše se o nás mimozemšťané nesmí dozvědět

Z mezihvězdných pozdravů je nejznámější takzvaná Zlatá deska, kterou kamsi za hranice Sluneční soustavy nesou už od roku 1977 sondy Voyager 1 a 2. „Na zmínku o Zlaté desce jsem poprvé narazil ve výborné knize Alana Weismana Svět bez nás. V jedné z posledních kapitol se píše, že obsah sondy Voyager bude pravděpodobně poslední zprávou o lidstvu, pokud by zanikla naše civilizace,“ popisuje režisér.



„Životnost sondy byla odhadována na miliardu let, což se nyní ukazuje jako hodně nadsazené číslo. I tak by nás přežila o mnoho desítek tisíc let, pokud by dnes nastala apokalypsa. S každou novou informací o Zlaté desce jsem pak byl čím dál víc vtahován do příběhu Carla Sagana a jeho týmu,“ pokračuje Mikulášek, který na novince pracoval s dramaturgem Borisem Jedinákem a se scénografem Markem Cpinem.

V Ahoj vesmíre! budou diváci svědky finálních příprav vyslání podobného signálu do vesmíru. Vědecký tým pod vedením Kateřiny Císařové a Jana Ciny pořádá konferenci, aby demokraticky vybral co nejreprezentativnější obsah zprávy. Řeší otázky: „Co o nás chceme bytostem z kosmu vlastně sdělit? A co se o nás nesmějí nikdy dozvědět?“

Planetárium jako jeviště

„Pracovali jsme s knihou Murmurs of Earth, což je pečlivě sestavený katalog jednotlivých položek na Zlaté desce a jehož autorem je právě Carl Sagan a jeho kolegové. Kniha „The Vinyl Frontier“ Jonathana Scotta zase ukazuje zákulisí vzniku celého projektu,“ upřesňuje dále kmenový režisér Zábradlí.

Na jednu ze zkoušek zavítal i vědec a kosmický inženýr Jan Lukačevič. „Seznámil nás s aktuálním vesmírným výzkumem, hovořil také o UFO a o tom, jak dnešní vědecká obec přistupuje k otázce potencionálního setkání s mimozemskou civilizací. Také nám vysvětlit teorii Velkého filtru, která hraje důležitou roli v jedné ze scén naší inscenace.“



Divadlo Na zábradlí novinku chystá ve spolupráci s holešovickým Planetáriem, právě zde se totiž bude kus uvádět. „Hraje se v celém sále, nejvíce pak na pódiu, které jsme zvětšili a dali mu nový design. Vzhledem k tomu, že jsme vše uzpůsobili specifickému kruhovému prostoru a využíváme i místní 3D video, rozhodli jsme se, že přenos do divadla není reálný a že budeme hrát pouze verzi pro planetárium,“ vysvětluje Mikulášek.

Novinka, kde se dále objeví třeba Václav Vašák, Vojtěch Vondráček či Jiří Kniha, má premiéru ve středu 30. června a první reprízy hned 1. a 2. července. Dále se bude hrát až koncem srpna a v září.