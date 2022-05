VIDEO: Hřebejk režíruje Gervaisův After Life, ovdovělého cynika hraje Šteindler

Ovdovělý cynik Tony je hlavním hrdinou populárního hořkosladkého seriálu After Life (česky Po životě), který pro Netflix nachystal populární britský komik Ricky Gervais. Ztvárňuje v něm muže, který se musí vyrovnat s odchodem své manželky. Ta mu však před smrtí nahrála sérii vzkazů, ve kterých mu vedle několika praktických rad, jak se starat o domácnost, přikázala, aby se především nelitoval.

Zpracovaná látka tak nabízí smutek, ale i naději. „To je přesně to, co já od začátku našeho divadla razím. I když uvádíme sebevětší tragédii a drama, vždy chci, aby na konci bylo nějaké světélko naděje, které vám dá šanci lapnout dech,“ vysvětluje ředitel divadla Jan Hrušínský, který se v novince taktéž objeví.

Seriál se dosud dočkal tří řad, Divadlo Na Jezerce získalo právo na první z nich. Jan Hřebejk se s Milanem Šteindlerem znají dlouho, je to však poprvé, co se sešli při práci. „Akorát začátkem devadesátých let jsem měl na starosti kompletování České sody, kde Milan s Davidem Vávrou dělali kurzy němčiny Alles Gute!“ vzpomíná Hřebejk a přiznává, že na Divadle Sklep vyrostl. „Pro mne je to stejné, jako pro generaci třicátých let Osvobozené divadlo.“

Vedle Milana Šteindlera a Jana Hrušínského si v novince zahraje Libuše Švormová, Jaromíra Mílová, Petr Vacek, Jan Řezníček a Anežka Rusevová. Zesnulou manželku na videozáznamu ztvárnila Jitka Asterová. Po premiéře 30. května bude v této sezoně možné novinku Divadla Na Jezerce navštívit ještě 3. a 12. června.