V rytmu odpočívadel. Divadelníci zkoumají, proč se někdo stane kamioňákem

  9:43
Inscenaci ‚asfalt, asfalt, asfalt‘ označují její tvůrci jako dokumentární road trip. Vychází totiž z časosběrných rozhovorů s dopravci, řidiči kamionů a jejich rodinami. Nabídne téma lidí žijící na cestě, v rytmu odpočívadel, termínů a dálničních pruhů, kteří převáží zboží, na němž stojí naše pohodlí. Premiéra je naplánována v pražském A studiu Rubín na 6. února.
Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt

Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt | foto: Dita Havránková pro A studio Rubín

Eliáš Jeřábek
Tomáš Červinek
Lukáš Černoch
Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt
7 fotografií

Tvůrčí tým vedený režisérsko-dramaturgickým duem Martin Krupa – Tinka Avramova vytvořil multimediální inscenaci s originální vizualitou, loutkami, projekcemi, autorskou hudbou a performancí, která umožní divákům nahlédnout do života řidičů „z první ruky“ – z perspektivy kabiny kamionu, prostoru o třech metrech čtverečních, odkud se svět i krajina ztrácejí ve zpětném zrcátku.

„Asfalt, asfalt, asfalt se zaměřuje na často opomíjený, ale nezbytný svět kamioňáků: jejich každodennost, pracovní podmínky, vztahy a osamělost, ale také specifickou subkulturu, ekologické dopady dopravy a mizející krajinu. Inscenace chce divákům zprostředkovat intimní pohled do života lidí, které běžně míjíme na silnicích, někdy s netrpělivostí či nadávkami, ale téměř nikdy bez jejich práce nežijeme,“ přibližuje připravovanou inscenaci umělecká šéfka A studia Rubín Lucie Ferenzová.

Herecký tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt - Lukáš Černoch, Tomáš Červinek,...

„Zajímá nás, proč se někdo rozhodne stát se řidičem kamionu a jak vypadá život na třech metrech čtverečních, kde se příroda mění v romanticky mizející kulisu. Chceme vytvořit inscenaci, která diváka posadí do role spolujezdce a nabídne mu možnost skutečně slyšet a vidět lidi, na nichž stojí náš spotřební komfort,“ doplňuje režisér Martin Krupa.

Dokumentární road trip byl vybrán ve výzvě RubínLab zaměřené na umělce do 35 let z téměř padesáti přihlášených a byl zařazen do repertoáru A studia Rubín. Na projektu spolupracují umělci (nej)mladší generace metodou devising theatre, tedy divadla tvořeného rovnocenně všemi členy týmu, jak hereckého obsazení tří profesionálních performerů – Lukáš Černoch, Tomáš Červinek, Eliáš Jeřábek, tak audiovizuální složky týmu – Kristýna Khinová, Karolína Jansová, Jan Štulo, Matouš Ondra a Ester Geislerová.

Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt

Dokumentární materiál (video/audio nahrávky, rozhovory a autentické zkušenosti z cest) se stává „zrcadlem“ projektu a přináší do inscenace surovost a pravdivost.

Součástí projektu budou také odborné diskuze, debata s tvůrci a debaty k tématům spojeným s cargo průmyslem, pracovně-právními podmínkami, ekologickými dopady a sociální realitou profese, které zásadně formuje každodenní chod společnosti.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

15. ledna 2026  10:01

15. ledna 2026  9:43

