Mydlářův exekuční kabaret čeká na sedmadvacet hlav. Mezi herci i diváky

Právě postava Jana Mydláře zaujme v novince ústřední úlohu. Geissleři jej totiž ve ztvárnění Aleše Pospíšila vykreslí jako konferenciéra.



„Na základě osudů a dostupných informací o jednotlivých odsouzených a popravených pánech jsme se pokusili vytvořit netradiční lehce dekadentní a nekorektní kabaret berlínského střihu,“ vysvětluje režisér představení a šéf souboru Petr Hašek.

Jednotlivé výstupy inspirovaly umělecké žánry, jež byly v době stavovského povstání populární.

„Loutková moralita, madrigalová opera, bajka, četba z kronik, kázání, jarmareční píseň, filozofické podobenství, slovníky, cestopisy, legendy, vědecká a náboženská pojednání a další,“ vyjmenovává Hašek. Všech sedmadvacet pánů ztělesní pouze pět herců (Martin Bohadlo, Martin Holzknecht, Petr Šmíd, Šimon Dohnálek a Vojtěch Bartoš). Mydlářovu milou Dorotku ztvární Lucie Valenová.

Netradiční forma vtáhne i diváky. Na jedno představení jich totiž může dorazit pouze dvacet sedm. „Inscenace se odehrává ve velmi netradičním a divácky velmi kontaktním scénografickém řešení, ve kterém přihlížející divák v průběhu představení z odehrávajícího se politického kvasu na podkladě událostí českého stavovského povstání doslova ztrácí hlavu,“ naznačuje režisér ke scéně z dílny Jána Tereby.

Soubor okolo Petra Haška do své tvorby dlouhodobě zapojuje barokní vlivy a témata, která se snaží podávat v aktuálním kontextu. Novinka 27 vznikla ve spolupráci s brněnským Národním divadlem, předpremiéru bylo možno zhlédnout v rámci tamního festivalu Divadelní svět.

V pražské Vile Štvanice, kde Geisslers Hofcomoedianten sídlí, uvedou novinku poprvé v neděli. A hned dvakrát, od 17:00 a následně od 21:00. První repríza je v plánu ve středu.

Zájemci se ještě před představením mohou zúčastnit venkovní online hry Hero of the White Hill: ten, který tam byl. „Při procházce centrem Prahy formou zábavných videí a doplňujících otázek prozradí, jak to bylo s defenestrací místodržících z oken Pražského hradu, bitvou na Bílé hoře a dojde až na popraviště, takže hráč-divák už bude dobře vědět, koho a v jakém kontextu kat Mydlář v 27 popravuje,“ slibuje soubor.