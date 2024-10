VIDEO: Jako když někomu zahrají na pohřbu jeho oblíbenou trsací písničku

Jedno tragické zářijové ráno z roku 2004, kdy rutinní ruch na madridském nádraží Atocha prořízl výbuch bomby, posloužilo německému dramatikovi Rolandu Schimmelpfennigovi k napsání hry 100 songů. Její česká inscenace vznikla na půdě pražské Nové scény v režii Štěpána Gajdoše.

„Hektické a přitom krásné zářijové ráno. 8:52, nádraží, nástupiště, za dvě minuty zazní signál k odjezdu. Muž přemýšlí o hádce s manželkou, mladý pár diskutuje o struktuře romantické komedie, policista s kocovinou se dívá z okna na ženu marně běžící za ujíždějícím vlakem… Každý z nich cestuje se svým příběhem, každý si cestuje za svým snem, každý si cestuje se svou starostí,“ přibližuje samotná anotace novinky Národního divadla, která se hraje nezvykle přímo v prostorách kavárny NoNa na Nové Scéně.

„Doporučil bych divákům, aby dorazili s otevřenou hlavou. Dochází tady k rekonstrukci toho činu a my se postupně dozvídáme, co se odehrává v hlavách cestujících. Jaké písničky jim třeba zrovna hrály v hlavě. Proto se to právě jmenuje 100 songů,“ přibližuje David Matásek a osvětluje tak samotný název hry. „Moje postava je rodinný typ. Rodina se mu trošku hroutí, což samozřejmě všichni známe. Snaží se to nějak lepit dohromady,“ dodává.

„Každému jede v hlavě právě ten jeho song. Všechen bzukot ve vlaku pozoruje z okna muž zalévající květiny a přes výlohu kavárny taky servírka Sally, která si spolu s rádiem brouká svoji vůbec nejoblíbenější písničku Bette Davis Eyes. A pak se svět zastaví. Je 8:55 a Sally vypadne šálek s kávou z ruky. Vlak totiž přímo před jejíma očima exploduje,“ pokračuje anotace.

Jak upozorňuje dramaturgyně naší první scény Ilona Smejkalová, tvůrci o inscenaci hry inspirované teroristickým útokem uvažovali i v rámci nedávné tuzemské zkušenosti s tak tragickým činem. „Kvůli prosincové tragédii na pražské filozofické fakultě se tato hra stala bohužel aktuální i pro nás. Přemýšleli jsme, jakým způsobem událost připomenout a zároveň naději a apel ve hře obsažené posílit. Nakonec nás napadlo obsadit variabilní text patnácti herečkami a herci včetně dítěte. Patnáct osudů, patnáct lidí – a mezi nimi jeden, jenž o osudech zbývajících rozhodne,“ vysvětluje Smejkalová.

„O našich osudech rozhodujeme ale i my sami. Třeba i tím, že až půjdeme po představení domů, vystoupíme ze své bubliny a budeme se dívat ostatním do očí,“ dodává ještě dramaturgyně.

A všichni si začnou podupkávat

Režisér Štěpán Gajdoš přiznává, že inscenace 100 songů je pro něj i způsob, jak takovéhle události čelit nebo se s ní vyrovnat. „Sám skrze práci na téhle inscenaci hledám cestu, jak tou situací prostřednictvím divadla terapeuticky projít, dojít k uklidnění. I to je pro mě na tom dramatu důležité, ačkoliv událost samotná přišla až po tom, co jsme se rozhodli ho inscenovat,“ přemýšlí režisér o souvislosti 100 songů s prosincovou střelbou na fakultě.

„Druhá důležitá věc je, že text má navzdory tématu hodně velký nadhled. A mohou za to primárně songy. Je to jako když někomu zahraje na pohřbu jeho oblíbená písnička, která není dojemná, ale trsací, a všichni si začnou podupkávat, protože vědí, že ten člověk měl tu píseň rád. Ta vzpomínka, i když bolestivá, je najednou hezká,“ dodává Gajdoš.

„Tato hra byla napsána na základě tragické události, takže si nemůžeme hrát na to, že diváci jdou na něco veselého a odejdou potěšení a odpočinutí. Na druhé straně funkce divadla je možná i v tom podívat se na nehezké věci a připomenout si, že život není jen radostný a jásavý,“ upozorňuje ještě herečka Kateřina Winterová.

„Inscenace nabízí různé úhly pohledu. Díky tomu není traumatizující, ale spíše katarzní,“ podotýká pak hostující Michal Sikora. Vedle zmíněných herců se diváci v činoherní novince Národního divadla mohou těšit na Magdalenu Borovou, Vladimíra Beneše, Bereniku Annu Mikeschovou, Jana Bidlase, Veroniku Lazorčákovou, Jindřišku Dudziakovou či třeba Johannu Tesařovou.

Nejbližší reprízy 100 songů se po čtvrteční premiéře odehrají v prostorách Nové scény 11., 12. a 14. listopadu.