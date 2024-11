Když už se mělo za to, že žánr teenagerovské komedie je v rámci tuzemské kinematografie prakticky mrtvý, vtrhli začátkem listopadu 2004 do kin Snowboarďáci. Ztřeštěná komedie o dvou kámoších, co si vyrazí na hory sbalit nějaké to „roští“, sice neměla bůhvíjak sofistikovaný scénář, ale měla švih, nakažlivou energii, vtipné dialogy a nakopla kariéru ústřední dvojice Vojtěch Kotek a Jiří Mádl.