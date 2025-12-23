Projekt na sebe upozornil už v rané fázi vývoje. Tvůrci jej představili na prestižních filmových trzích a pitchingových fórech v Berlíně, Sofii i Kanadě, kde vzbudil pozornost svým neotřelým námětem i žánrovým pojetím.
Hrdinkou příběhu je mladá žena Fany, která se ze všech sil snaží zapadnout do prostředí předměstí plného zdánlivě dokonalých rodin. Její snaha naplnit společenská očekávání spojená s mateřstvím však nabere zcela nečekaný a groteskní směr ve chvíli, kdy porodí kočku.
V zoufalé snaze tuto skutečnost utajit se rozhodne unést dítě, čímž se dostává do přímé konfrontace s idealizovanou představou mateřství, která se pro ni postupně stává nesnesitelným tlakem.
Hlavní role manželského páru Fany a Viktora ztvárnili Antonie Formanová a Vojtěch Vodochodský. Ve vedlejších rolích se objeví Alžběta Malá, Judit Pecháček, Tereza Marečková, Eva Podzimková, Josef Trojan, Anna Fialová a Michal Kern.
Pro scénáristku a dramaturgyni Miladu Těšitelovou jde o celovečerní režijní debut.
Film kombinuje prvky tragikomedie, hororu a absurdního humoru a vzniká pod producentskou značkou NOCHI FILM ve spolupráci s Českou televizí a slovenskou společností Hitchhiker Cinema.
Snímek by měl mít premiéru na konci roku 2026 nebo na začátku roku 2027. Tvůrci doufají, že se ho podaří představit na některém z „áčkových“ festivalů (mezi ně patří např. festivaly Cannes, Berlinale, Benátky či Karlovy Vary).