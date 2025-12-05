Záhada strašidelného zámku: o čem je vánoční pohádka České televize 2025

Ivana Vaňkátová
  10:32
Vánoční pohádka je pro mnohé diváky ten nejdůležitější dárek a letos nás na Štědrý den čeká zbrusu nová koprodukční lahůdka Záhada strašidelného zámku. Zapomeňte na princezny čekající na záchranu – tady vládne vynalézavá Elvíra, která se nebojí postavit zlu.
Fotogalerie10

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025) | foto: © Česká televize

Příběh nás zavede na zámek Strašperk, kde je královský rozpočet místo nepohádkovým zvyšováním daní vylepšován strašidelnými prohlídkami, které má ve své režii chytrá a rázná princezna Elvíra. Na Strašperk přijíždí i princ Armin, jehož hlavním cílem je spatřit kouzelnou bytost a dokázat svému otci, že skutečně existuje.

Jak už to ale v pohádkách bývá, idylické plány naruší katastrofa: během oslavy králových narozenin beze stopy zmizí muzikanti, vzápětí někteří sloužící, a nakonec i sám král, kterého hraje Tomáš Maštalír. Po stopě této záhady se vydává – kdo jiný než Elvíra s Arminem.

Kdo tvoří hlavní dvojici a kde se natáčelo?

Záhadu strašidelného zámku napsal Tomáš Syrovátka a režíroval ji Ivo Macharáček, tvůrce populárního Tajemství staré bambitky. Jak říká režisér Ivo Macharáček: „To, co se jeví záhadou, vlastně záhadou není, ale po chvíli se opravdová záhada objeví. A právě pátrání po oné záhadě nám dalo možnost postavit pohádku na hranici dobrodružného, téměř akčního žánru.“

Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Režisér staví na klasických pohádkových atributech, ale sází na chytré a neotřelé postavy. Hlavní dvojice je neokoukaná, ale slibuje skvělou chemii. Aktivní hrdinku, princeznu Elvíru, ztvárnila Sofie Anna Švehlíková. „Elvíra je neuvěřitelně chytrá a pracovitá, nebojí se postavit sama za sebe,“ popisuje svou postavu.

Po jejím boku stanul v roli prince Armina Oskar Hes, pro kterého je to vůbec první pohádková role. Ten si natáčení vysloveně užíval: „Plním si vlastně své klukovské sny. Navíc teď budu jezdit na koni a šermovat,“ prozradil herec s tím, že většinu akčních scén točil sám bez dubléra.

Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Hvězdy v rolích padouchů a pomocníků

Obsazení je opravdu hvězdné i ve vedlejších rolích:

  • Ministr: Zlostného antagonistu hraje Jiří Mádl.
  • Generál: Naivního, dobrosrdečného, ale snadno zmanipulovatelného generála hraje Pavel Kříž, který miluje jídlo a prý v každé scéně něco jedl. „A pokaždé něco jiného. Jednou klobásu, potom okurku a vanilkovou zmrzlinu. To samo o sobě by bylo v pořádku, pokud by se všechny tyhle scény netočily za sebou a v jediný den,“ prozradil Pavel Kříž.
  • Vychovatelka Hortenzie: Roli laskavé a moudré vychovatelky a přítelkyně princezny, která si dovolí více, než udává etiketa, ztvárnila Jana Plodková.

Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Pohádkové lokace

Tvůrci si dali záležet také na výběru lokací. Hlavním dějištěm se stal zámek Chyše, který si režisér Macharáček prý okamžitě zamiloval, a přirostl mu k srdci: „Majitelé Lažanští nás přivítali s otevřenou náručí a nic pro ně nebylo problém... Zámek Chyše naší pohádce dodá naprostou nezaměnitelnost a jedinečnost.“

Kromě Chyše se natáčelo také na zámku Dobříš a v okouzlujícím Českém Krumlově.

Z pohádky Záhada strašidelného zámku (2025)

Jaké je štědrovečerní poselství?

Pohádka sice slibuje humor, napětí a akční scény, ale nese v sobě i hluboké poselství, které divák objeví.

Jak zdůrazňuje režisér Ivo Macharáček: „Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám.“

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku

Kreativní producentka Barbara Johnsonová doplňuje, že nejzajímavější na pohádce je prolínání kouzelného a reálného světa, protože jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se narodí další kouzelná bytost.

Letošní svátky tak nebudou jen o klidu a míru, ale i o pátrání po pravdě a odvaze čelit tajemství.

Další z kategorie

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Záhada strašidelného zámku: o čem je vánoční pohádka České televize 2025

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Vánoční pohádka je pro mnohé diváky ten nejdůležitější dárek a letos nás na Štědrý den čeká zbrusu nová koprodukční lahůdka Záhada strašidelného zámku. Zapomeňte na princezny čekající na záchranu –...

5. prosince 2025  10:32

Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně

Libuše Šafránková, Jaroslav Drbohlav a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro...

Pro mnoho českých rodin začínají ty pravé Vánoce, až když po celodenním shonu usednou k oblíbeným pohádkám, jako jsou Tři oříšky pro Popelku nebo Anděl Páně. Na kterém programu se letos objeví...

1. prosince 2025  14:14

Princezna letošních Vánoc. Švehlíková o nové pohádce i rozchodu slavných rodičů

Premium
Sofie Anna Švehlíková. Seznamte se s princeznou z letošní vánoční...

Seznamte se s princeznou z letošní vánoční pohádky. Se svým příjmením má Sofie Anna Švehlíková těžkou startovní pozici. Začne srovnávání. S mámou herečkou, s tátou hercem, s dědou hercem... Jak svou...

27. listopadu 2025

Občas si připadáme jako Rolling Stones, říká Oskar Hes o StarDance Tour

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance Tour (2025)

Má tolik práce, že další nabídky už musí odmítat. Oskar Hes, který „jede“ StarDance Tour, si už nutně potřebuje odpočinout. Až do příštího listopadu proto žádný film točit nebude. Ve Švandově divadle...

3. listopadu 2025

Sofie Anna Švehlíková chce hrát s otcem. Ten ale preferuje rodinný život

Jitka Schneiderová a její dcera Sofie Švehlíková (Praha, 30. srpna 2021)

Začalo to divadlem a pokračuje filmem. Sofie Anna Švehlíková si v něm zahrála princeznu. Jejím hereckým partnerem je „hrdina“ tanečního parketu Oskar Hes. V pohádce Záhada strašidelného zámku ale...

3. listopadu 2025

RECENZE: Dívčí sny Na druhé straně léta. Hororové jezero filmu prospívá i škodí

60 % Premium
Z filmu Na druhé straně léta

Pořádně promáčený, ale také hodně vnímavý film natočil Vojtěch Strakatý pod názvem Na druhé straně léta. Stejně jako ve své prvotině After Party vypráví o mladých ženách a byť ze soutěže Proxima na...

9. září 2025

Hes má hlavní roli ve vánoční pohádce. Protivníkem mu bude hodně zlý Mádl

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku

Režisér Ivo Macharáček natáčí v prostorách zámků Chyše, Dobříš a Český Krumlov novou vánoční pohádku Záhada strašidelného zámku. V hlavních rolích prince Armina a princezny Elvíry se představí Oskar...

25. června 2025  13:44

Zámek Lažanských se proměnil ve Strašperk, filmaři tam natáčejí vánoční pohádku

Metro.cz
Jiří Mádl si v pohádce „střihl“ zápornou roli ministra.

Ve strašidelný se proměnil zámek Chyše na Karlovarsku, v jehož kulisách se dnes posledním dnem natáčí další vánoční pohádka České televize. Jde o jednu z lokací, kde se tajemný, ale i veselý příběh...

19. června 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Zámek Lažanských se proměnil ve Strašperk, filmaři tam natáčejí vánoční pohádku

Jiří Mádl si v pohádce „střihl“ zápornou roli ministra.

Ve strašidelný se proměnil zámek Chyše na Karlovarsku, v jehož kulisách se dnes posledním dnem natáčí další vánoční pohádka České televize. Jde o jednu z lokací, kde se tajemný, ale i veselý příběh...

19. června 2025  13:26
Témata: Alois Švehlík, Anděl páně, DAMU, divadlo, film, hlavní role, Ivo Macharáček, Jana Plodková, jezero, Jitka Schneiderová, Kateřina Bartuněk Hrstková, léto, Magazín DNES, Oskar Hes, Sofie Anna Švehlíková, StarDance, tanec, Tři oříšky pro Popelku, Vánoční pohádky, Záhada strašidelného zámku (pohádka)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.