Prague Open Air 2025: Koncerty pod širým nebem na čtyřech místech v Praze za 500-800 korun

Kudy na koncert? Areál 7 Holešovice Nachází se 8 minut chůze od stanice metra Nádraží Holešovice a tramvajové zastávky Výstaviště.

Pro návštěvníky přijíždějící autem je k dispozici parkování přímo v areálu s vjezdem z ulice Za Elektrárnou, 2 minuty jízdy od Nádraží Holešovice. Občanská plovárna Scénu Občanské plovárny najdete na Malé Straně mezi Úřadem vlády a Čechovým mostem.

Areál se nachází asi 100 metrů od zastávky MHD Čechův most.

Parkování v okolí areálu není možné a je zakázáno. Pro parkování auta doporučujeme veřejná parkovací místa na protějším břehu Vltavy.

Tramvajová zastávka: Čechův most, číslo 15 a 17

Stanice metra: Linka A, Malostranská a pak pokračujte pěšky ulicí nábř. E. Beneše až k Občanské plovárně. Terasa Smíchov Na Terasu se dostanete z foodcourtu OC Nový Smíchov

Nachází se na střeše obchodního centra Nový Smíchov

Nejjednodušší je doprava metrem B (Anděl) nebo tramvají (zastávka Anděl).

Pokud vyrazíte na koncert autem, můžete zaparkovat v garážích OC Nový Smíchov. Riegrovy sady ENERGY PUB najdete uprostřed Riegrových sadů, naproti vile na adrese Riegrovy sady 28.

Metrem: Linka A – Jiřího z Poděbrad nebo linka C – Muzeum, odkud je to pár minut pěšky.

Tramvají: Zastávky Husinecká nebo Vinohradská tržnice.

Autobusem: Zastávka Na Smetance, která je jen pár kroků od vstupu do Riegrových sadů.

Autem: Do navigace dejte adresu Na Švihance 1, v okolí jsou zóny placeného stání.