Tři výrazné ženské osobnosti, které spojuje šarm, životní nadhled a odvaha zkoušet nové věci. Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a světová supermodelka Pavlína Pořízková se potkávají před kamerou v nové české komedii Bardotky. Snímek, který slibuje humor, spoustu vína i odhalená tajemství, vstoupí do kin v červenci 2026.
Hynek Čermák, Pavlína Pořízková, Eva Holubová a Dagmar Havlová ve filmu Bardotky | foto: Bontonfilm

Hlavními hrdinkami jsou tři kamarádky, kterým bylo dávno dvacet, dokonce už třikrát. Přestože jsou každá úplně jiná, rozhodnou se, že právě teď je ten správný čas začít žít naplno, protože nikdo jiný to za ně neudělá. Po letech se potkávají a vyrážejí na společný výlet, který se rychle mění v nespoutanou jízdu.

Během své výpravy poruší řadu psaných i nepsaných pravidel. Zavítají například do coffee shopu, kde k jejich velkému překvapení neprodávají kávu, omylem se nechají zatknout a nakonec skončí uprostřed vinic. Právě tam, daleko od domovů a po několika skleničkách vína, zjistí, že před sebou po desetiletí skrývaly stejné tajemství.

Hvězdné obsazení a vysněné trio

Režisérka Hana Hendrychová, která má na kontě úspěšné tituly jako Můj příběh nebo Matka v trapu, měla o hlavních rolích jasno už ve fázi příprav.

Spoluautorka scénáře a producentka Pavla Krečmerová k výběru hereček dodává: „Dagmar, Eva i Pavlína byly od začátku naše vysněné obsazení. Vlastně se musíme přiznat, že jsme na ně myslely už při psaní scénáře. Všechny tři se před kamerou ukážou trochu jinak, než je pro ně zvykem, a to nás, a myslím, že i je, od začátku hodně baví. Především Dagmar leckoho překvapí.“

Zatímco Dagmar Havlová Veškrnová a Eva Holubová jsou stálice české herecké scény, pro Pavlínu Pořízkovou jde o výrazný návrat do českého filmu. Světově uznávaná supermodelka, která spolupracovala s domy jako Dior či Versace, má zkušenosti ze zahraniční filmové produkce – objevila se například po boku Johnnyho Deppa ve snímku Arizona Dream.

Natáčení plné chemie

První klapka padla na začátku června 2025. Filmaři se pohybovali v Praze, středních Čechách a překvapivě také v Ústí nad Labem, kam tvůrci umístili vinný sklípek. Režisérka Hana Hendrychová si atmosféru na place pochvalovala: „Natáčíme od začátku června, potkávat jsme se ale začaly už předtím během příprav a zkoušení. Už tehdy zafungovala mezi herečkami skvělá chemie. Bardotky jsou o radosti ze života a atmosféra na place tomu přesně odpovídá. Doufám, že se nám ji povede přenést na plátno.“

Vedle ústřední trojice se diváci mohou těšit na Hynka Čermáka, Lukáše Příkazkého, Evu Podzimkovou, Pavla Kříže nebo Otakara Brouska ml. Hudbu k filmu složil Ondřej Gregor Brzobohatý.

  • Žánr: Komedie / road-movie
  • Režie: Hana Hendrychová
  • Scénář: Hana Hendrychová, Pavla Krečmerová
  • Hrají: Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková, Eva Holubová, Hynek Čermák, Lukáš Příkazký, Eva Leinweberová, Eva Podzimková, Pavel Kříž, Otakar Brousek ml., Matěj Paprčiak, Stanislava Jachnická, Otto Rošetzký, Filip Müller.
  • Hudba: Ondřej Gregor Brzobohatý
  • Kamera: Lukáš Hendrych
  • Premiéra v kinech: 26. července 2026 (distribuce Bontonfilm)

