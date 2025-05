Veselá úspěšně koncertovala v mnoha evropských zemích, v prestižních sálech v Británii i Spojených státech. „Varhany jsou pokaždé jiné. A v tom je to krásné dobrodružství. Člověk neví, k čemu přijde. Musí hledat tu duši, co z toho vytáhne,“ řekla novinářům, když slavila stovku.

Řadu let se Veselá aktivně zasazovala o stavbu nového koncertního sálu v Brně, takzvaného Janáčkova kulturního centra. „Bohužel, Brno, než se ‚vykejve‘, tak to trvá. Toho Janáčkova kulturního centra já už se těžko dožiju, i když jsem do toho celý život vrtala. To už čeká na moje potomky,“ řekla Veselá v roce 2023. Ještě letos v únoru se zúčastnila poklepu základního kamene.

Brněnská rodačka studovala hru na varhany na brněnské konzervatoři a JAMU, kde poté působila více než 50 let. Několik let vedla katedru klávesových nástrojů, v letech 1990 až 1997 byla rektorkou.

Veselá je držitelkou mnoha ocenění udělovaných městem, krajem či univerzitami. V roce 2020 jí prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy I. stupně.