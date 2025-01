Zemřela Joan Plowrightová. Britská herecká legenda se dožila 95 let

Za svého mládí se učila herectví na divadelní škole Bristol Old Vic. Na pódium se poprvé postavila v roce 1948, kdy debutovala na profesionálním jevišti v Croydonu. O šest let později začala hrát v Londýně a dva roky poté nastoupila do souboru v divadle Royal Court, který změnil její život.

V roce 1957 tam potkala svého budoucího manžela Oliviera. Zahrála si s ním v inscenaci Osborneova Komik, když převzala roli dcery Archieho Rice. Tuto roli ztvárnila i ve filmu Tonyho Richardsona z roku 1960. Za Oliviera se provdala o rok později a měli spolu tři děti.

Aby unikli slávě, kterou vyvolal Olivierův rozvod s Vivien Leighovou, odjeli Plowrightová a Olivier do New Yorku, kde se objevili na Broadwayi, on v Becketovi (1964) a ona v Chuti medu (1961). Za roli Josefíny, kterou ve filmové verzi ztvárnila Rita Tushinghamová, získala v roce 1961 cenu Tony jako nejlepší herečka v divadelní hře.

Od roku 1963 byla členkou Národního divadla, v jehož čele stál Olivier. Plowrightová si vytvořila vynikající jevištní kariéru a byla uznávaná, když se od 80. let začala častěji objevovat ve filmu a televizi.

V roce 1993 byla nominovaná na Oskara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Čarovný duben a v roce 2004 získala v rámci královnina novoročního vyznamenání řád Britského impéra získala ženskou obdobu rytířského titulu, díky němuž se jí říká dáma.

Plowrightová si zahrála i ve snímku Stalin československého režiséra Ivana Passera, který vyšel v roce 1992. V roce 2014 odešla z jeviště poté, co přišla o zrak.