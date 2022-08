Pohlaví herců nerozhoduje! Filmové ceny Spirit Award ruší dělení na muže a ženy

„Jsme potěšení, že se můžeme připojit k dalším festivalům a ceremoniálům, které už se rozhodly oceňovat herecké výkony bez ohledu na pohlaví. S radostí také vítáme na Spirit Awards nebinární interprety, aniž bychom je nutili, aby si vybrali, zda se identifikují jako muži nebo ženy,“ uvedl v prohlášení šéf Spirit Awards Josh Walsh.

Spirit Awards se příští rok budou udílet 4. března, týden před oscarovým ceremoniálem. Herecké výkony se budou oceňovat v kategoriích za hlavní a vedlejší roli. Novinkou bude také zvýšení rozpočtové hranice, do které se musí film vejít, aby mohl soutěžit jako nezávislý. Dosud to bylo 22,5 milionu dolarů, tedy asi 555 milionů korun, nově to bude 30 milionů dolarů, zhruba 740 milionů korun.

Letos hlavní cenu Spirit Awards získal film Temná dcera režisérky Maggie Gyllenhaalové.