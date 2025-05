„Roy Cohn skutečně stál u zrodu Donalda Trumpa. Oba se seznámili v roce 1973 v jednom prestižním newyorském podniku,“ popisuje Marhoul s tím, že Trumpův otec – developer – tehdy čelil obřímu problému: byl obviněn z rasové diskriminace černošských nájemníků.

„A Cohn z toho Trumpovu firmu vysekal,“ dodává režisér. Podle něj se díky tomu mezi Donaldem Trumpem a prestižním právníkem vytvořilo pevné pouto. „Roy Cohn pak Trumpa naučil, jak fungovat. A podle těchto pravidel Trump funguje i dnes. Sám Trump později v krizi prohlásil: Kde je můj Roy Cohn?“

Ulhaný právník s kontakty na mafii i církev

Roy Cohn byl podle Marhoula extrémně vlivnou a nebezpečnou osobou. „Byl to lhář, manipulátor, psychopat, sociopat. Ale zároveň obrovský herec a rétor. Měl charisma, dokázal lidi přesvědčit. A sám jako právník říkal: Vůbec mě nezajímá zákon, mě zajímá jen složení poroty.“

Cohnova pravidla: Útoč, útoč a útoč. Nic nepřiznávej, všechno popírej. Bez ohledu na výsledek vždy prohlašuj vítězství a nikdy nepřiznávej porážku.

Cohn podle něj zastupoval například pět hlavních mafiánských rodin v New Yorku, ale také newyorského arcibiskupa.

„Byl zároveň rozvodovým právníkem při rozvodu Onassise s Jackie Kennedyovou. Ovlivňoval baseball, měl prsty úplně všude,“ říká režisér.

Roy Cohn se na začátku své kariéry zviditelnil jako jeden z nejmladších prokurátorů v případu manželů Rosenbergových, odsouzených za špionáž pro Sovětský svaz. „Prosadil trest smrti i pro Ethel Rosenbergovou, její děti se staly sirotky. Byl to takový americký Urválek,“ říká Marhoul.

Podle něj šlo o cynickou kalkulaci: „Rosenberg špion byl, to je pravda. Ale neměl zásadní informace o projektu Manhattan. A Cohn přesto prosazoval elektrické křeslo pro něj i pro jeho ženu. Kvůli vlastní kariéře.“

Skrýval orientaci a zničil McCarthyho láskou

Roy Cohn byl homosexuál, ale svou orientaci pečlivě skrýval. „Měl falešnou manželku, ale jeho styky s muži byly v New Yorku veřejným tajemstvím. Nakonec zemřel na AIDS,“ připomíná Marhoul.

Byl to i on, kdo stál za mccarthismem, americkým antikomunismem 50. let. Rozpoutal hon na čarodějnice, ale svou tajenou homosexualitou vše zničil. Zlomovým okamžikem byl pro něj podle Marhoula vztah s přitažlivým mladým mužem Davidem Scheinem.

„Cohn do něj byl hluboce zamilovaný a snažil se ho zachránit před odvodem do korejské války,“ konstatuje režisér, podle kterého Cohn následně obvinil armádu z toho, že je prošpikovaná komunisty. „A zatáhl do toho senátora McCarthyho. To byla jeho zásadní chyba. Tím začal McCarthyho pád.“

Podle Marhoula je Cohn jednou z nejtemnějších postav americké historie. „Byla to stvůra. Zrůda. V očích mnoha Američanů je McCarthy synonymem zla – a Roy Cohn byl jeho pravá ruka.“

McCarthy jako praotec dezolátů

„McCarthy je praotec strachu, dezinformátorů, lhářů, populistů a psychopatů. A prostřednictvím Cohna je Trump jeho dítětem,“ myslí si režisér, který varuje, že podobné osobnosti se stále vracejí.

„Pomyslné děti Roye Cohna tu máme dodnes. To není jen Trump, to je i Bolsonaro, Orbán, Kaczyński. A u nás třeba i Andrej Babiš,“ dodává s nadsázkou.

A dodal k tomu i jeden anekdotický dovětek: „Jako člověk s částečnými židovskými kořeny si to mohu dovolit. Když se Žid povede, tak to stojí za to, vznikne z toho někdo tak úžasný jako Einstein. A stojí to za to, i když se Žid nepovede, to vznikne někdo jako Roy Cohn,“ uzavírá Václav Marhoul.

Jak Roy Cohn ovlivnil život Donalda Trumpa? Proč byl Cohn bezzásadový manipulátor? A proč se podobné figury vracejí i dnes? I na to odpovídal Václav Marhoul v Rozstřelu.