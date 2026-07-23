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Benátská s Impulsem začala ve velkém stylu. Richard Müller nasával sílu na dovolenou

Autor:
  20:36
Richard Müller ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026)

Richard Müller ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026) | foto: Rádio Impuls

Peter Nagy ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026)
Richard Müller ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026)
Peter Nagy ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026)
Richard Müller ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026)
6 fotografií
Ve čtvrtek odstartoval v Liberci festival Benátská s Impulsem. Rádio Impuls každý den odpoledne vysílá přímo z festivalového studia. Prvními hosty byli Peter Nagy, Mirai Navrátil a nebo Richard Müller.

Richard Müller byl mezi prvními hosty ve festivalovém studiu, kde ho moderátoři vyzpovídali nejen o plánech na léto.

Müller v rozhovoru prozradil, že nesmrtelný hit Po schodoch musí zaznít od Šumavy až po Tatry. Dále nalákal diváky na další album, které se chystá souběžně s jeho šestašedesátými narozeninami.

Richard Müller ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026)

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Ohledně dovolené, na kterou se moderátoři zeptali, má Müller jasno. „Musím jet povinně s manželkou a synem na dovolenou. Jezdíme pravidelně do Řecka, ale já to nemám rád. Přiznám se, že ani nechodím do moře. Stačí mi bazén,“ prozradil Müller.

„Čím víc lidí, tím víc chutí, ale ta atmosféra stojí za to a nasávám tu energii,“ dodal hudebník k hraní na festivalech.

Festival Benátská s Impulsem přinese každý večer živý koncert i pro posluchače rádia. Ve čtvrtek to odstartovala kapela No Name, v pátek krátce před šestou večer to bude David Koller a v sobotu během pozdního odpoledne převezme mikrofon Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.

Rádio Impuls z festivalu nahrává rozhovory se vzácnými hosty a každý večer nabídne i živé vysílání z koncertu.

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