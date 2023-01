Bubeník kapely Modest Mouse zemřel na rakovinu, bylo mu 45 let

„Nevím, jak tohle říct. Dnes jsme přišli o našeho drahého přítele Jeremiaha. Ulehl, aby si odpočinul, a postupně z něj vyprchal život,“ napsala kapela na svém Instagramu. „Prosíme, važte si lásky, kterou někomu dáváte, kterou dostáváte, kterou jste dali a kterou dostanete. Jeremiahovi šlo nejvíc o lásku.“

Green hrál v kapele Modest Mouse až do minulého měsíce, kdy musel přestat kvůli chemoterapii. Že je nemocný, spoluhráči oznámili teprve o Vánocích. „Zdá se, že léčba postupuje dobře a že se zlepšuje,“ napsal zpěvák Isaac Brock.

O necelý týden později Green zemřel. Podle své matky už v té době bojoval s rakovinou v nejzávažnějším čtvrtém stadiu. Poslední dny trávil se starším bratrem Adamem.

Kapela Modest Mouse byla založená v roce 1993. Vloni vystoupili i v Česku na festivalu Colours of Ostrava. V hudebním setu kapela uvedla své největší hity Float On, Dashboard nebo Ocean Breathes Salty.

Největší komerční úspěch hudebníci zažili roku 2004 se čtvrtou deskou Good News for People Who Love Bad News, která byla nominovaná na Grammy a ze které pocházejí zmíněné singly Float On nebo Ocean Breathes Salty.

Jeremiah Green se narodil v roce 1977 na havajském Oahu. S manželkou Lauren měl šestiletého syna. Bubeník žil se svou rodinou ve zhruba desetitisícovém městě Port Townsend ve státě Washington.