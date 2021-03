Sto let zářící Lucerna: prezidentská tryzna, nacistické projevy i hlas legend

Lucerna slaví sto let. | foto: Shutterstock

Už 100 let svítí do noci nejživější pražská „Lucerna“. Už 100 let se v legendárním paláci nedaleko Václavského náměstí odehrává společenský, kulturní i sportovní život našeho hlavního města. Článek o vzniku a historii multifunkčního sálu přináší Magazín Víkend.