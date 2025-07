CBS zruší slavný satirický pořad The Late Show. Diváci na zprávu reagovali bučením

Trump v říjnu prohlásil, že jeho šance na výhru v prezidentských volbách CBS News poškodila, když odvysílala dvě různé verze odpovědi tehdejší viceprezidentky a jeho soupeřky z prezidentského klání Kamaly Harrisové v pořadu 60 Minutes. Odpověď se týkala izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy.

CBS si stojí za tím, že videozáznam Harrisové prošel editací z důvodu časového omezení a že ho televize nezmanipulovala, aby vypadal lépe, informoval deník The Washington Post (WP).

Colbert v pondělí v The Late Show řekl, že ho uráží dohoda o urovnání ve výši 16 milionů, které dosáhl Paramount Global, jehož plánovaný prodej firmě Skydance Media vyžaduje souhlas Federální komise pro spoje (FCC). Předsedu FCC Brendana Carra jmenoval Trump. Komik prohlásil, že v právních kruzích je technický název pro urovnání Trumpovy žaloby „velký tlustý úplatek“.

„Nevím, jestli něco –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ cokoliv –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ dokáže obnovit mou důvěru v tuto společnost. Ale pokud bych měl hádat, řekl bych, že 16 milionů dolarů by pomohlo,“ řekl Colbert.

Peníze Paramount Global v rámci urovnání poputují do Trumpovy budoucí prezidentské knihovny. Společnost Paramount Global také souhlasila se zveřejněním všech budoucích přepisů rozhovorů s kandidáty na prezidenta USA v pořadu 60 Minutes, „s výhradou úprav vyžadovaných z důvodu právních nebo národních bezpečnostních zájmů.“

Bill Owens, hlavní producent pořadu 60 Minutes, rezignoval v dubnu kvůli tomu, co označil za ztrátu své redakční nezávislosti. Šéfka zpravodajské divize CBS Wendy McMahonová odešla následující měsíc s odůvodněním, že se neshodla s vedením stanice ohledně jejího „dalšího směřování“, jak uvedla v memorandu pro zaměstnance.

„Nikdo mě nenahradí“

Americká komerční televizní síť CBS označila Colberta za nenahraditelného a uvedla, že ukončení pořadu nijak nesouvisí s výkonem pořadu, jeho obsahem ani jinými záležitostmi, které se dějí v Paramountu.

„Jsme hrdí na to, že Stephen nazýval CBS svým domovem,“ uvedla stanice v prohlášení.

Colbert tuto zprávu sdělil divákům během čtvrtečního natáčení s tím, že se večer předtím dozvěděl, že příští rok to bude jeho poslední sezóna. Publikum reagovalo výkřiky „Ne!“ a bučením, na což Colbert odpověděl: „Ano, sdílím vaše pocity.“

„Není to jen konec našeho pořadu, ale i konec The Late Show na CBS,“ řekl. „Nikdo mě nenahradí. Tohle všechno prostě odchází. A chci říct... že lidé ze CBS byli skvělými partnery. Jsem vděčný Tiffany Network za to, že mi poskytla toto křeslo a toto krásné divadlo, kterému mohu říkat domov. A samozřejmě jsem vděčný vám, divákům, kteří jste se k nám každý večer připojili.“

„Posledních deset let mám to potěšení a zodpovědnost sdílet s vámi před touto kamerou to, co děláme každý den,“ řekl a dodal: „Je to fantastická práce. Přál bych si, aby ji dostal někdo jiný. Je to práce, na kterou se těším, že ji budu s touhle obvyklou partou idiotů dělat dalších 10 měsíců,“ dodal sentimentálně.

Colbert převzal pořad The Late Show po Davidu Lettermanovi v roce 2015. Předtím uváděl pořad „The Colbert Report“ na stanici Comedy Central. Letterman pořad moderoval od roku 1993.

„Náš obdiv, náklonnost a úcta k talentu Stephena Colberta a jeho neuvěřitelnému týmu nám toto bolestivé rozhodnutí ještě více ztížily,“ dodala CBS v prohlášení s tím, že pořad byl devět sezón v řadě jedničkou v kategorii late night shows.

Stanice doplnila, že se moc „těší, že bude moci Stephena poctít a oslavovat pořad v příštích deseti měsících spolu s miliony jeho fanoušků a diváků“.

Ve čtvrtek pořad odvysílá rozhovor s demokratickým senátorem Adamem Schiffem z Kalifornie. Schiff o zrušení pořadu napsal na sociálních sítích: „Pokud Paramount a CBS ukončily Late Show z politických důvodů, veřejnost si to zaslouží vědět.“