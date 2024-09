Zemřel Kris Kristofferson, legenda country hudby. Hrál i ve filmu Zrodila se hvězda

Kristofferson měl v posledních dvou dekádách problémy s pamětí. Rodina neuvedla, co bylo příčinou jeho smrti.

Vnuk švédských přistěhovalců se narodil v roce 1936 v Brownsville v Texasu. Díky stipendiu pro nadané studoval v anglickém Oxfordu literaturu a původně se chtěl stát spisovatelem.

Později narukoval do armády jako pilot vrtulníku. Armádní kariéru však opustil, přesídlil do bašty country hudby v Nashvillu a začal skládat písničky – například pro další countryovou legendu Johnnyho Cashe napsal píseň Sunday Morning Coming Down.

Písničkářovu cestu ke slávě zahrnující několik cen Grammy odstartovalo album s názvem Kristofferson z roku 1970. Obsahovalo i megahit Me and Bobby McGee, jež nazpívala také Janis Joplinová. Jeho skladby jen do 80. let minulého století nahrálo přes 450 interpretů.

Na plátnech kin Kristofferson exceloval v roce 1973 v roli desperáta Kida v kultovním anti-westernu Pat Garrett a Billy Kid. Úspěch měl i snímek Alice už tu nebydlí (1974) Martina Scorseseho.

Po boku slavné Barbry Streisandové si zahrál ve snímku Zrodila se hvězda z roku 1976, který mu přinesl Zlatý glóbus za nejlepší herecký výkon. Za hudbu k filmu Písničkář (1984) si připsal nominaci na Oscara.