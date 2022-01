KONTEXT: Babiš je neuchopitelný, Morava mě zasáhla, říká vítěz Czech Press Photo

Cenu za fotografii roku získal za snímek fasády jednoho ze zničených domů ve vesnici Mikulčice. Ve fasádě zůstaly po řádění tornáda zaklesnuty desítky úlomků dřeva či kovu. V rozhovoru se Topič pobaveně podivoval nad schopností uživatelů internetu umenšovat sílu fotky. „Někdo se to v komentářích snažil bagatelizovat tím, že je to přece polystyrenová fasáda, ale zkuste něco takového zaseknout do polystyrenu. Myslím, že lidi opravdu ztrácí soudnost,“ glosuje situaci Topič.

Výherce Czech Press Photo přesto vyzdvihuje reakci většiny čtenářů, která potvrzuje poslání novinářské fotografie, a to mobilizovat občany k akci. „Troufnu si říct, že se spousta lidí na základě mých fotografií rozhodlo přispět do sbírek. Vždy se na internetu najde někdo, kdo hledá rozpor, ale ta hlavní odezva byla, že lidé chtěli pomáhat,“ raduje se rodilý Moravan.

„Pocházím z jiné části Moravy, než kudy se tornádo prohnalo, takže osobně mě to nezasáhlo, ale zasáhlo mě to jako člověka, který viděl věci, jež si nemyslel, že kdy uvidí. Najednou jste svědky osudů lidí, kteří přišli o všechno,“ popisuje šok, který zažil, když ve dvě v noci přijel na zpustošenou část Hodonínska a Břeclavska.

Pro Topiče osobně je symbolickým z celé série Zkáza snímek modlícího se muže na poničeném hřbitově. „První věc, co šel udělat po tornádu, bylo podat o něm zprávu zesnulým a poděkovat jim, že je před ním zachránili. To byl pro mě jeden z nejsilnějších okamžiků, které mám s tornádem spojené,“ říká Topič, který muže zachytil zpovzdálí, aby nenarušil jeho chvíle nejhlubší intimity. Vesměs však byl fotograf s vlídností zván do zničených obydlí, aby zachytil prvotní momenty srovnávání se obyvatel s krutou realitou.

Oproti tornádu bylo pokrývání volební kampaně Andreje Babiše zcela jinou disciplínou. U takových událostí se dá předjímat, co se bude dít, přesto však vývoj situace může překvapit, což je právě případ této kampaně. „Od prvního okamžiku bylo jasné, že bude co fotit,“ vysvětluje Topič proč se rozhodl sledovat Babiše a přihlásit svou vítěznou sérii do kategorie Lidé, o kterých se mluví.

Andrej Babiš tehdy v Průhonicích uváděl svou točenou zmrzlinu jako odpověď na pirátský „ideově vhodný nanuk“. Aktivisté Milionu chvilek pro demokracii se tedy rozhodli upozornit na zmatečný pandemický postup vlády a nad ránem pokreslili chodník křížky znázorňující oběti covidu. „Dost Babišovi nahráli, protože nás novináře donutili přijet na místo o několik hodin dříve a strávili jsme tam zajímavý den.“

Topič přiznává, že přes všechen čas strávený v přítomnosti expremiéra stále neví, kdo je Andrej Babiš. „Jaký je vevnitř a co si myslí, nevím. Pro mě je tak neuchopitelný a tak tvárný, že to nedokážu posoudit a ani to není moje úloha. Musím ale říct, že se fotí výborně. Zvlášť ve chvílích, kdy odloží papíry a přejde do slovenštiny. Všichni fotografové vědí, že se rozjede a bude co fotit,“ uzavírá.