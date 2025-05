Ve věku 78 let zemřel Jiří Bartoška | foto: Michal Sváček , MAFRA

Rockaway Arts, hlavní vlastník karlovarského festivalu, naváže na odkaz Jiřího Bartošky. Do svého 59. ročníku vstupuje festival se zachováním úrovně a hodnot, které jeho prezident dlouhá léta budoval.

Festival nadále povede tým v čele s výkonným ředitelem Kryštofem Muchou.

„I přes velmi smutnou skutečnost, že kulturní svět přišel o jednu z nejvýznamnějších osobností, chceme veřejnost ubezpečit, že karlovarský festival proběhne na úrovni, jakou mu Jiří Bartoška a jeho tým vždy dávali,“ uvedl Jan Jírovec, který skupinu Rockaway Arts vede.

Kryštof Mucha, který do festivalového týmu nastoupil v roce 1997 a výkonným ředitelem je od roku 2004, se stává předsedou představenstva KVIFF Group. V současném vedení festivalu zůstává nadále umělecký ředitel Karel Och a šéf produkce Petr Lintimer.

„Mnoho let jsem měl tu skvělou příležitost pracovat s Jiřím Bartoškou a vnímat to, jak přemýšlel a kam festival vedl. Věřím, že s Karlem Ochem a Petrem Lintimerem se nám povede na jeho odkaz navázat,“ řekl Mucha.

V roce 2021 vstoupila do Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Rockaway Arts (tehdy vlastněná Rockaway Capital) jako majoritní vlastník, a to v době, kdy se kvůli pokračující pandemii dostaly mnohé kulturní akce do složité situace. Rockaway Arts je společným podnikem Jakuba Havrlanta, zakladatele Rockaway Capital a Karla Komárka, který stojí za KKCG.

Následně vstoupil do Rockaway Arts také Karel Komárek, blízký přítel Jiřího Bartošky, mecenáš kultury a dlouholetý podporovatel festivalu.

„Jiří Bartoška vybudoval za třicet let jeden z nejvýznamnějších filmových festivalů v Evropě. To se mu povedlo díky vlastní vizi a týmu lidí, který kolem sebe uměl skvělým způsobem poskládat. I proto jsme se rozhodli, že pozice prezidenta zůstane spjata s jeho jménem. Vnímám to jako poctu jednomu z nejvýraznějších představitelů české kultury a zachování jeho odkazu,“ uvedl Komárek.

Podle Jakuba Havrlanta festival zůstává v rukou zkušeného a sehraného týmu, který má jasnou vizi pro jeho budoucnost. „Naší rolí jako vlastníka je zajistit stabilitu a vytvořit podmínky pro další růst,“ dodal.