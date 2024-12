Zemřela Jill Jacobsonová, zahrála si v seriálu Star Trek: Nová generace

Po dokončení Texaské univerzity v Austinu se herečka přestěhovala do Los Angeles, aby započala svou hereckou kariéru. Jednou z jejích prvních rolí byla hlavní postava v hororu Nurse Sherri. Mihla se v seriálu Star Trek: Nová generace. Konkrétně si zahrála ve dvanácté epizodě druhé série nazvané Hotel Royale.

„Jill měla skvělé komické načasování. A díky jejímu nadšení a lásce k životu byly naše společné chvíle na place radostné,“ poznamenala k odchodu své kolegyně a přítelkyně Caryn Richmanová. Společně účinkovaly ve snímku The New Gidget. Uvedl to časopis Variety.

Před televizní kamerou se dále objevila v dílech Crazy Like a Fox, Quantum Leap, Arliss a Murphy Brown. Mezi její filmové počiny patří filmy Rona Howarda Žbluňk!, Bad Georgia Road, Forbidden Love a Baby Sister. Několikrát se také představila na divadelních prknech a vystupovala se stand-up komedií v losangeleských klubech The Improv a The Comedy Store.

Mimo svou práci v zábavním průmyslu pracovala Jacobsonová jako mluvčí; jako dobrovolnice se angažovala v boji proti rakovině.