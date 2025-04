Populární kapela J.A.R. musela zrušit dva vyprodané koncerty v Lucerna Music Baru v Praze poté, co si zpěvák Dan Bárta vážně poškodil sluch. Pokud by nyní vystupoval, hrozily by mu trvalé následky,...

PRVNÍ DOJMY: Komu fandit? V druhé řadě The Last of Us se z hrdinů stávají padouši

Kdo je záporák a kdo hrdina, to často záleží na perspektivě. Přesně toto téma je hlavním motivem očekávané druhé řady seriálu The Last of Us, jehož první epizoda měla premiéru na HBO a streamovací...