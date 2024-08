Zemřela herečka Connie Chiumeová, známá z filmové série Black Panther

„Rodina Chiumeových vás s lítostí informuje o úmrtí mezinárodně uznávané a oceňované herečky Connie Chiumeové,“ stojí v prohlášení. Chiumeová skonala v nemocnici v Johannesburgu a zanechává po sobě dva syny a dvě dcery, uvedla BBC.

Chiumeová se narodila ve městě Welkom v jihoafrické provincii Svobodný stát. Její otec byl původem z Malawi, její matka pocházela z kmene Zulu. Původně studovala na zdravotní sestru, ale před zahájením herecké kariéry pracovala jako učitelka. V roce 1989 získala popularitu díky televiznímu seriálu Inkom’ Edla Yodwa, což ji zařadilo mezi stálice jihoafrické televizní scény.

Mezinárodní proslulost jí přinesla role Zawavari ve filmu Black Panther z roku 2018 a jeho pokračování Black Panther: Wakanda nechť žije. Velký ohlas vzbudilo také její účinkování v hudebním filmu Beyoncé na motivy Lvího krále, kde hrála Simbovu matku Sarabi.

Její poslední filmová role byla ve snímku Srdce lovce, který byl uveden do kin na začátku tohoto roku, v únoru se objevila také v televizním seriálu Soon Comes Night.

Během své kariéry obdržela několik ocenění, mimo jiné cenu NTVA Avanti za nejlepší ženský herecký výkon v dramatickém seriálu za roli v seriálu Soul City a cenu SAFTA za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli za postavu Stelly Moloiové v seriálu Zone 14.