Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Stanice BBC dílo spojila se sobotním zatčením 890 lidí na protestu podporujícím propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britské úřady označily za teroristickou.
Banksy odhalil nové „utajené“ dílo, fanoušci ho záhy objevili v Marseille
Že jde o Banksyho dílo, dokládá podle médií fakt, že jej umělec publikoval na svém instagramovém účtu. Banksy se svými výtvory často kriticky vyjadřuje k vládní politice. Jeho předchozí práce narážely mimo jiné na migraci, válku na Ukrajině a bezdomovectví.
Banksyho díla obvykle vzbuzují nemalé kontroverze. Další jeho tvorbu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.