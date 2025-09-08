Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče demonstranta ležícího na zemi, nedlouho po odhalení zakryla bariéra a stojí u něj ochranka.
Stanice BBC dílo spojila se sobotním zatčením 890 lidí na protestu podporujícím propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britské úřady označily za teroristickou.

Že jde o Banksyho dílo, dokládá podle médií fakt, že jej umělec publikoval na svém instagramovém účtu. Banksy se svými výtvory často kriticky vyjadřuje k vládní politice. Jeho předchozí práce narážely mimo jiné na migraci, válku na Ukrajině a bezdomovectví.

Banksyho díla obvykle vzbuzují nemalé kontroverze. Další jeho tvorbu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

