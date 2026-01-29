Kino pro uši. Audio superprodukce připomínají film, vraždí se v nich melouny

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Dnešní doba přeje příběhům, na které si člověk nemusí hledat speciální čas. Zatímco klasická literatura vyžaduje klid a soustředění, moderní audio formáty umožňují prožít napínavý děj třeba cestou do práce. Místo jednoho vypravěče v nich vystupují desítky herců a autentické zvukové efekty. Právě tyto takzvané superprodukce vytvářejí svět, který k perfektní iluzi nepotřebuje zrak.
Vstupte do světa nekonečných příběhů s Audiotekou – největším čekým online...

Vstupte do světa nekonečných příběhů s Audiotekou – největším čekým online katalogem audioknih a audio superprodukcí, které můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv | foto: Audioteka

Michal Sieczkowski, šéfproducent Audioteky
V zákulisí superprodukce Mistr a Markétka
Kultovní román v největší audio superprodukci, kde v neuvěřitelných 120...
Bláznivá komedie Tirák z pera Petra Kolečka vás vezme na místa, kde jste ještě...
11 fotografií

Cesta k dokonalému audio prožitku začíná tam, kde končí možnosti běžné audioknihy. Zatímco u klasického čtení si produkce obvykle vystačí s jedním hlasem, audio superprodukce sází na plnohodnotný zvukový svět. Jde o náročný tvůrčí proces, kde se vedle samotného vyprávění buduje prostor plný herců, ruchů a atmosféry. Na tento směr, který mění poslech v intenzivní zážitek, vsadila Audioteka.

„Rozhodli jsme se spolupracovat s nejlepšími herci a s nejlepšími režiséry, a vytvářet tak obsah, který v Česku předtím skoro nikdo nedělal,“ vysvětluje Michal Sieczkowski, šéfproducent Audioteky. Cílem těchto projektů je nabídnout posluchačům komplexní zážitek postavený na kvalitním scénáři a špičkovém technickém zpracování. „Už nestačí cokoliv natočit a namluvit. Je důležité, aby to byl opravdu silný zážitek,“ dodává Michal Sieczkowski.

Místo jednoho hlasu celý filmový štáb

Aby takový zážitek vznikl, vyžaduje to v zákulisí úsilí, které si běžný posluchač často neumí představit. Vznik takového díla je totiž běh na dlouhou trať. U původních audio superprodukcí může jen samotná práce autora a dramaturgů na scénáři trvat i rok. „Následná příprava výroby zabere minimálně dva měsíce, natáčení měsíc a postprodukce obvykle další dva,“ přibližuje Michal Sieczkowski, šéfproducent největší české platformy s audioknihami.

Na velkých produkcích se podílí kolem 40 herců a dalších 10 až 15 lidí v tvůrčím a produkčním týmu. Rekordmanem je v tomto směru titul Mistr a Markétka, kde se v neuvěřitelných 120 postavách vystřídalo 62 herců. Vedle adaptací klasických děl vznikají i moderní originály psané přímo „pro uši“, jako je například audioseriál Tirák z pera scenáristy Petra Kolečka, kde exceluje Jakub Prachař v roli kamioňáka Franty.

Když herci ve studiu nesmějí jen číst

Superprodukce z dílny Audioteka v číslech

  • Roční produkce: Audioteka vydává 12 velkých superprodukcí ročně.
  • Tým: Velké projekty vyžadují až 55 lidí (herci + produkční tým).
  • Kvalita bez omezení: I přes vysokou zvukovou kvalitu souborů zůstává v aplikaci standardem offline poslech. Uživatelé si mohou tituly stahovat opakovaně, takže mají svou knihovnu stále v kapse.
  • Příklady: Mezi nejoblíbenější patří velkolepé zpracování titulů jako Mistr a Markétka, Tirák nebo další superprodukce ze speciální sbírky.

Úspěch těchto děl však nestojí jen na hvězdných jménech v obsazení, ale především na precizním režijním vedení. V zákulisí se pak odehrává mravenčí práce, která se podle režiséra Jakuba Šmída blíží spíše divadelní nebo filmové tvorbě. Do studia totiž herci nechodí text jen pasivně přečíst, ale charaktery svých postav skutečně hrají.

„To mě na tom nejvíc baví – ta spolupráce mnoha složek od scenáristy přes skladatele hudby, který píše původní partituru, až po mistry zvuku, kteří si hrají s každým detailem,“ popisuje Jakub Šmíd. Výsledné příběhy v podání hvězd jako Ivan Trojan, Hynek Čermák, Linda Rybová, David Novotný nebo Václav Neužil tak získávají nečekanou hloubku a dynamiku.

Jak se vyrábí svět, který není vidět

Samotný lidský hlas by však k dokonalé iluzi nestačil. Na výkony herců následně navazují zvukoví mistři, kteří dodávají scénám bezmála hmatatelný, fyzický rozměr. „Převzali jsme způsob natáčení typický pro film, čemuž se u nás v Česku říká brunclíky nebo anglicky foleys. Natáčí se to přímo na scénu, lineárně. Jak scéna běží, vkládáme nebo do ní rovnou tvoříme zvuky,“ uvádí šéfzvukař Audiotéky Bojan Bojić. „Celý ten obraz musíme vytvořit úplně bez obrazu. Největší výzvou paradoxně bývají násilné scény,“ dodává mistr zvuku.

Podle tvůrců vyžadují nejvíc vynalézavosti efekty vraždění. Kreativita zvukového týmu přitom často nezná hranic a někdy se odehrává i mimo studio. „Nejlepší dojem vraždy ostrým předmětem dělá nůž zapíchnutý do melounu. Jednou jsme taky v hobbymarketu nakupovali velkou železnou tyč a velký kámen. Jestli dělají ten správný ‚vražedný‘ zvuk, jsme zkoušeli přímo v obchodě mezi regály. Nikdo si toho moc nevšímal – asi tam už viděli leccos,“ vzpomíná Michal Sieczkowski s úsměvem.

Vedle těchto drsných zvuků ale dokážou vyrobit i drobné detaily, například bzukot mouchy – a sice pomocí speciálního hudebního nástroje, který podle jejich slov zní ve výsledku lépe než reálný hmyz.

Tisíce příběhů v jedné kapse

Tato precizní práce s detaily mění způsob, jakým dnes lidé konzumují příběhy. Nové formy zpracování přitahují k literatuře i mladou generaci a lidi se zájmem o film či divadlo. Díky audio podobě se pak literární světy stávají součástí aktivního života, aniž by si na ně lidé museli vyčlenit zvláštní čas.

Kultovní román v největší audio superprodukci, kde v neuvěřitelných 120...

I když jsou superprodukce velkolepým zvukovým zážitkem, v kapse se „nepronesou“. V aplikaci je standardem offline poslech, takže i v letadle, autě nebo na horách bez signálu jsou stažené tituly stále k dispozici. Příběhy lze navíc stahovat opakovaně, což umožňuje mít v zařízení vždy jen to, co je zrovna v plánu k poslechu.

Všechny tyto prémiové tituly jsou dostupné skrze audioknižní streaming Audioteka Klub. Ten funguje podobně jako známé filmové služby – za měsíční předplatné od 149 korun získá posluchač neomezený přístup k více než 2 000 titulům.

„Pro nové zájemce je navíc připraveno zkušební období 14 dní zdarma, během kterého si mohou vyzkoušet i pokročilé funkce aplikace. Ta například po doposlouchání titulu automaticky navrhne další příběhy, případně dokáže propojit oblíbené herce napříč žánry. Pokud se vám tedy líbil Ivan Trojan v detektivce, aplikace vám ho nabídne i v jiných rolích,“ uzavírá Michal Sieczkowski.

Proč se vyplatí Audioteka Klub?

Zatímco průměrná cena jedné zakoupené audioknihy je dnes na Audiotece kolem 340 Kč, předplatné Audioteka Klubu stojí od 149 Kč měsíčně. Aktivní posluchač, který zvládne tři knihy za měsíc, tak místo přibližně 1 000 Kč zaplatí jen zlomek této částky.

Členové navíc získávají 20% slevu na všechny ostatní tituly z katalogu. Obrovskou výhodou je možnost „přeskakovat“ mezi tituly bez omezení – pokud vás příběh nezaujme, prostě si pustíte jiný. To vše si lze po aktivaci vyzkoušet na 14 dní zcela zdarma.

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

Sex, porod, pokus o znásilnění. Skandální Erotikon se vrací v necenzurované verzi

Premium
Z filmu Erotikon

Už skoro sto let nosí Erotikon nálepku skandálního filmu kvůli tehdy nevídaným nahým scénám. Nyní se němá černobílá legenda vrací na plátna kin; v restaurované podobě a s novou hudbou.

I autorce Gerty Schnirch z toho zatrnulo. Série podle románu Kateřiny Tučkové je tu

Z natáčení filmu Gerta Schnirch

Společnost HBO uvede začátkem února filmovou adaptaci románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Dvoudílná minisérie režiséra Tomáše Mašína vypráví příběh dívky Gerty, jejíž poklidné mládí padne za oběť...

RECENZE: Nepřístojný šmírák, improvizátor. Životopis Vladimíra Menšíka jde do hloubky

Premium
Drama o alkoholismu Ikarův pád (1977). Jako otec a syn se představili Vladimír...

O hereckém i lidském fenoménu jménem Vladimír Menšík už bylo napsáno i vyřčeno snad všechno. Objemná kniha Davida Lišky s názvem Vladimír Menšík. Život, film, divadlo si klade za cíl přinést...

Kino pro uši. Audio superprodukce připomínají film, vraždí se v nich melouny

Advertorial
Vstupte do světa nekonečných příběhů s Audiotekou – největším čekým online...

Dnešní doba přeje příběhům, na které si člověk nemusí hledat speciální čas. Zatímco klasická literatura vyžaduje klid a soustředění, moderní audio formáty umožňují prožít napínavý děj třeba cestou do...

29. ledna 2026

Ceny Trilobit mají filmy Otec i Sbormistr, anticenu Citrón deset členů rady ČT

Milan Ondrík ve filmu Otec

Filmový a televizní svaz udělil výroční ceny Trilobit za mimořádná audiovizuální díla. Bodovaly filmy Otec a Sbormistr či dokument nominovaný na Oscara Pan Nikdo proti Putinovi, čestné trofeje...

28. ledna 2026

VIDEO: Začala jíst, kvůli němu! Film Nevděčné bytosti už objíždí svět

Dexter Franc ve filmu Nevděčné bytosti

Rodinné drama Nevděčné bytosti, jež natočil Olmo Omerzu, zveřejňuje první trailer. S mezinárodním obsazením už film projel řadu festivalů, do českých kin vstoupí 26. března a hned následující týden...

28. ledna 2026  18:28

Rock i k-pop. Na Colours of Ostrava se vrací LP, poprvé vystoupí The Libertines

Zpěvačka LP (2023)

Festival Colours of Ostrava doplňuje line-up o další desítku interpretů. Na hlavní scénu se po čtyřech letech vrátí LP. Poprvé na tuzemském festivalu vystoupí britští The Libertines, horkým zbožím je...

28. ledna 2026  17:10

RECENZE: Frájovi to zase vyšlo. Robbie Williams vytáhl britpop a pokořil Beatles

Premium
Robbie Williams na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

Robbiemu Willamsovi jsou lhostejné současné hudební trendy a stále více se noří do nostalgického vzpomínání. V případě alba Britpop jsou to devadesátá léta, jimž kromě eurodance produktů a grunge...

28. ledna 2026

Ceny Anděl oznámily návrhy na nominace. Ovládli je Gufrau či Ben Cristovao

Skupina Gufrau a Victor Kal. na společném albu Boyband.

Pětatřicátý ročník Cen Anděl, který se letos uskuteční 11. dubna, uvedl svůj předvýběr na nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Takzvané shortlisty ovládl například hit Navždycky blázen od pražského...

28. ledna 2026  11:15

RECENZE: Intimnější a syrovější než dřív. Zaz v Praze odvyprávěla svůj příběh

Premium
Koncert zpěvačky Zaz v O2 universu v Praze (27. ledna 2026)

V jednu dobu u nás francouzská zpěvačka Zaz vystupovala i několikrát do roka. Nyní se do Prahy vrátila po třech letech a její koncert v O2 universu byl v mnohém jiný než ty předešlé. Koncept vycházel...

28. ledna 2026

Nejen Hawkeye Pierce ze seriálu M.A.S.H. Devadesátiletý Alan Alda uspěl i s psaním

Herec Alan Alda hovoří během rozhovoru na Stony Brook University na Long...

Americký herec Alan Alda, který se 28. ledna dožívá devadesáti let, se proslavil především rolí „Hawkeyho“ Pierce, amerického chirurga v polní nemocnici v korejské válce v seriálu M.A.S.H. Tato...

28. ledna 2026  8:30

RECENZE: Animovaný E.T. - Mimozemšťan se jmenuje Arco a míří na Oscary

70 %
Z filmu Arco

Evropskou filmovou cenu v animované kategorii už vyhrál, nyní si francouzský Arco připsal i nominaci na Oscara a do českých kin vnesl rodinný žánr na pomezí sci-fi a pohádky. Ugo Bienvenu jako...

27. ledna 2026  16:16

Zásah kvůli oběti Jiřího Straky. Metoda Markovič měnila střih po setkání s dcerou zavražděné

Zleva Adam Mišík, Václav Neužil, David Prachař, Marián Mitaš, Petr Lněnička a...

Tvůrci televizního seriálu Metoda Markovič: Straka chtěli vzdát hold legendárnímu vyšetřovateli, místo toho sklízejí kritiku za necitlivý přístup k obětem a jejich pozůstalým. Zástupci televize se...

27. ledna 2026

RECENZE: Nepřístojný šmírák, improvizátor. Životopis Vladimíra Menšíka jde do hloubky

Premium
Drama o alkoholismu Ikarův pád (1977). Jako otec a syn se představili Vladimír...

O hereckém i lidském fenoménu jménem Vladimír Menšík už bylo napsáno i vyřčeno snad všechno. Objemná kniha Davida Lišky s názvem Vladimír Menšík. Život, film, divadlo si klade za cíl přinést...

27. ledna 2026

RECENZE: Neví si rady sám se sebou a dostane na starost čtyři vrtošivé matky

60 %
Z filmu Čtyři matky

Vítězný snímek diváckého hlasování na loňské Letní filmové škole vstupuje do kin. Jmenuje se Čtyři matky, v Irsku jej natočili bratři Colin a Darren Thorntonovi a sympatie si získává humorem, jenž...

27. ledna 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.