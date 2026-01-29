Cesta k dokonalému audio prožitku začíná tam, kde končí možnosti běžné audioknihy. Zatímco u klasického čtení si produkce obvykle vystačí s jedním hlasem, audio superprodukce sází na plnohodnotný zvukový svět. Jde o náročný tvůrčí proces, kde se vedle samotného vyprávění buduje prostor plný herců, ruchů a atmosféry. Na tento směr, který mění poslech v intenzivní zážitek, vsadila Audioteka.
„Rozhodli jsme se spolupracovat s nejlepšími herci a s nejlepšími režiséry, a vytvářet tak obsah, který v Česku předtím skoro nikdo nedělal,“ vysvětluje Michal Sieczkowski, šéfproducent Audioteky. Cílem těchto projektů je nabídnout posluchačům komplexní zážitek postavený na kvalitním scénáři a špičkovém technickém zpracování. „Už nestačí cokoliv natočit a namluvit. Je důležité, aby to byl opravdu silný zážitek,“ dodává Michal Sieczkowski.
Místo jednoho hlasu celý filmový štáb
Aby takový zážitek vznikl, vyžaduje to v zákulisí úsilí, které si běžný posluchač často neumí představit. Vznik takového díla je totiž běh na dlouhou trať. U původních audio superprodukcí může jen samotná práce autora a dramaturgů na scénáři trvat i rok. „Následná příprava výroby zabere minimálně dva měsíce, natáčení měsíc a postprodukce obvykle další dva,“ přibližuje Michal Sieczkowski, šéfproducent největší české platformy s audioknihami.
Na velkých produkcích se podílí kolem 40 herců a dalších 10 až 15 lidí v tvůrčím a produkčním týmu. Rekordmanem je v tomto směru titul Mistr a Markétka, kde se v neuvěřitelných 120 postavách vystřídalo 62 herců. Vedle adaptací klasických děl vznikají i moderní originály psané přímo „pro uši“, jako je například audioseriál Tirák z pera scenáristy Petra Kolečka, kde exceluje Jakub Prachař v roli kamioňáka Franty.
Když herci ve studiu nesmějí jen číst
Superprodukce z dílny Audioteka v číslech
Úspěch těchto děl však nestojí jen na hvězdných jménech v obsazení, ale především na precizním režijním vedení. V zákulisí se pak odehrává mravenčí práce, která se podle režiséra Jakuba Šmída blíží spíše divadelní nebo filmové tvorbě. Do studia totiž herci nechodí text jen pasivně přečíst, ale charaktery svých postav skutečně hrají.
„To mě na tom nejvíc baví – ta spolupráce mnoha složek od scenáristy přes skladatele hudby, který píše původní partituru, až po mistry zvuku, kteří si hrají s každým detailem,“ popisuje Jakub Šmíd. Výsledné příběhy v podání hvězd jako Ivan Trojan, Hynek Čermák, Linda Rybová, David Novotný nebo Václav Neužil tak získávají nečekanou hloubku a dynamiku.
Jak se vyrábí svět, který není vidět
Samotný lidský hlas by však k dokonalé iluzi nestačil. Na výkony herců následně navazují zvukoví mistři, kteří dodávají scénám bezmála hmatatelný, fyzický rozměr. „Převzali jsme způsob natáčení typický pro film, čemuž se u nás v Česku říká brunclíky nebo anglicky foleys. Natáčí se to přímo na scénu, lineárně. Jak scéna běží, vkládáme nebo do ní rovnou tvoříme zvuky,“ uvádí šéfzvukař Audiotéky Bojan Bojić. „Celý ten obraz musíme vytvořit úplně bez obrazu. Největší výzvou paradoxně bývají násilné scény,“ dodává mistr zvuku.
Podle tvůrců vyžadují nejvíc vynalézavosti efekty vraždění. Kreativita zvukového týmu přitom často nezná hranic a někdy se odehrává i mimo studio. „Nejlepší dojem vraždy ostrým předmětem dělá nůž zapíchnutý do melounu. Jednou jsme taky v hobbymarketu nakupovali velkou železnou tyč a velký kámen. Jestli dělají ten správný ‚vražedný‘ zvuk, jsme zkoušeli přímo v obchodě mezi regály. Nikdo si toho moc nevšímal – asi tam už viděli leccos,“ vzpomíná Michal Sieczkowski s úsměvem.
Vedle těchto drsných zvuků ale dokážou vyrobit i drobné detaily, například bzukot mouchy – a sice pomocí speciálního hudebního nástroje, který podle jejich slov zní ve výsledku lépe než reálný hmyz.
Tisíce příběhů v jedné kapse
Tato precizní práce s detaily mění způsob, jakým dnes lidé konzumují příběhy. Nové formy zpracování přitahují k literatuře i mladou generaci a lidi se zájmem o film či divadlo. Díky audio podobě se pak literární světy stávají součástí aktivního života, aniž by si na ně lidé museli vyčlenit zvláštní čas.
I když jsou superprodukce velkolepým zvukovým zážitkem, v kapse se „nepronesou“. V aplikaci je standardem offline poslech, takže i v letadle, autě nebo na horách bez signálu jsou stažené tituly stále k dispozici. Příběhy lze navíc stahovat opakovaně, což umožňuje mít v zařízení vždy jen to, co je zrovna v plánu k poslechu.
Všechny tyto prémiové tituly jsou dostupné skrze audioknižní streaming Audioteka Klub. Ten funguje podobně jako známé filmové služby – za měsíční předplatné od 149 korun získá posluchač neomezený přístup k více než 2 000 titulům.
„Pro nové zájemce je navíc připraveno zkušební období 14 dní zdarma, během kterého si mohou vyzkoušet i pokročilé funkce aplikace. Ta například po doposlouchání titulu automaticky navrhne další příběhy, případně dokáže propojit oblíbené herce napříč žánry. Pokud se vám tedy líbil Ivan Trojan v detektivce, aplikace vám ho nabídne i v jiných rolích,“ uzavírá Michal Sieczkowski.
Proč se vyplatí Audioteka Klub?
Zatímco průměrná cena jedné zakoupené audioknihy je dnes na Audiotece kolem 340 Kč, předplatné Audioteka Klubu stojí od 149 Kč měsíčně. Aktivní posluchač, který zvládne tři knihy za měsíc, tak místo přibližně 1 000 Kč zaplatí jen zlomek této částky.
Členové navíc získávají 20% slevu na všechny ostatní tituly z katalogu. Obrovskou výhodou je možnost „přeskakovat“ mezi tituly bez omezení – pokud vás příběh nezaujme, prostě si pustíte jiný. To vše si lze po aktivaci vyzkoušet na 14 dní zcela zdarma.