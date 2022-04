V Lokti už mají první nový zvon. Zazvoní ale, až k němu přibudou další dva

Kostel sv. Václava v Lokti přišel o své zvony před osmdesáti lety, v roce 1942. Němci je tehdy zrekvírovali pro vojenské účely.

„Loket o své zvony přišel dokonce hned dvakrát. Nejprve za první světové války, kdy byly z kostela svatého Václava sejmuty zvony pro válečné potřeby rakouské monarchie. Ve 20. letech 20. století se zvony podařilo obnovit. Během jednoho roku tehdy obyvatelé Lokte dali dohromady prostředky na odlití čtyř nových zvonů. Bohužel v roce 1942 byly i tyto zvony odvezeny a zničeny,“ říká předsedkyně spolku Loketské zvony Jitka Hlavsová.

Nyní se spolku podařilo vybrat dostatek finančních prostředků na nákup nového zvonu. Ten dostal jméno Svatá Anežka po patronce českých zemí. Dva další zvony ještě na své odlití čekají. Podle optimistů by mohly být hotové v následujících třech nebo čtyřech letech.

Čtvrtý zvon se loketskému spolku podařilo zrenovovat už v roce 2019. Jedná se o zvon Sv. Florián, který ve věži zůstal. Zbývající zvony mají mít hmotnost 500 a 220 kilogramů. Třistadvacetikilová Svatá Anežka dala partě silných chlapů při transportu po schodech do kostela pořádně zabrat.

O Velikonoční neděli velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou J. M. Jiří Šedivý zvon posvětil. Na místě pak Svatá Anežka zůstane až do dokončení zbývajících zvonů. Tehdy také dostane hlavu, srdce a technický pohon.

„Počítáme s tím, že nejtěžší zvon bychom už do kostelní věže umístili pomocí jeřábu,“ poznamenal historik a člen spolku Loketské zvony Miloš Bělohlávek.

„Co se týká samotné věže, nechali jsme si propočítat samotný výkyv, protože ty zvony budou mít celkově přes tunu a ve chvíli výkyvu tam bude velká zátěž pro věž. Ale nemělo by ji to nijak ohrozit,“ uvedl Bělohlávek. Je to i díky tomu, že spolek vyšel při zadání nových zvonů z vah těch historických.

Stovky let patřil zvuk zvonů k běžnému obrazu města a kulturní krajiny v Evropě. Ohlašovaly nejen denní dobu, ale provázely člověka na jeho cestě životem prakticky na každém kroku. V Karlovarském kraji ale stále řada zvonů na svých místech chybí.

„Náš region je v tomhle výjimečný, protože kvůli přetržení historické paměti nám chybí živé zvony. Buď nejsou, nebo nezvoní. Doufáme, že tímhle ten trend zvrátíme,“ zdůraznil Bělohlávek.