Modroočko měsíce živořil s ustřelenou tlapkou. Z hladu žral zrní se slepicemi

V dalších končetinách má broky. Po kočce zřejmě kdosi střílel z brokovnice. Zranění už jsou částečně zhojená, zvíře trpí podle odhadu veterináře nejméně dva měsíce.

„Ozvali se mi lidé ze Zlaté u Kynšperka, že mají na zahradě ošklivě poraněného kocourka… Objevil se na zahradě, když dávali zobat slepicím. Měl takový hlad, že jedl s nimi. Chytit se nedal, jak se bál, proto jsme na místo vyjeli se sklopcem a na kapsičku kocoura ulovili,“ popsala provozovatelka útulku Láskou ke kočkám Anna Křehlíková.

Při pohledu do sklopce ji polilo horko. „Kocour má brokovnicí ustřelenou zadní packu. Ze zbytku nohy mu trčí obnažená kost. Ve svalovině nohou má broky, některé přímo v kolenním kloubu,“ řekla Křehlíková.

S kocourem proto okamžitě zamířila do veterinární ordinace, kde lékař nasadil antibiotika a zahájil léčbu. Jakmile se podaří zdravotní stav zvířete stabilizovat, čeká ho operace.

„Je štěstí, že je zima, protože jinak by se mu do rány dala infekce a nohu by mu rozežrali červi. Bohužel, kocour o nohu přijde. Lékař mu také bude muset amputovat kus ocásku. Pak se rozhodne, co s dalšími broky. Nejprve se ale budeme muset postarat o to, aby tak náročnou operaci přežil. Tedy snížit teplotu, zaléčit záněty, trochu ho vykrmit. Snad vše zvládne,“ vypočítává Křehlíková.

I přes zkušenosti, které má, se stále nedokáže vyrovnat s tím, co člověk dokáže zvířeti udělat. Jak řekla, koček s diabolkami pod kůží už přijímala bezpočet. Nicméně aby někdo brokovnicí ustřelil zvířeti nohu, to podle jejich slov nepatří k právě běžným zraněním.

„Je to zhruba rok, co jsem přijímala kocoura Huberta ze Šenvertu v Sokolově. Měl střepiny v páteři. Tahal za sebou nohy a trpěl inkontinencí. Na nohy jsme ho postavili, ale pak začal mít další problémy s vylučováním. Museli jsme mu pomáhat. Střídali jsme se u něho s mým bratrem. Ale jinak se setkávám s tím, že kočky mají v tělech diabolky ze vzduchovky. Často se na to přijde náhodně při jiných potížích. Třeba když se dělá rentgen kvůli operaci zubu nebo při bolestech,“ vzpomíná Křehlíková.

To potvrzuje i příběh Rozárky odchycené v sokolovské Mičurinově ulici. Měla diabolku v kosti brady. Kočka s diabolkou ve tváři přišla do útulku z Lubů u Chebu. Každé takové zranění představuje pro útulek, které je soukromým zařízením, obrovské náklady navíc. Provozovatelka Anna Křehlíková o kočky pečuje ve svém volném čase, kromě práce v útulku ještě chodí do zaměstnání.

Trápení bílého kocoura, který díky barvě svých očí dostal jméno Modroočko, nechce nechat jen tak. „Podám oznámení na policii, tohle se dít nemá,“ je přesvědčená provozovatelka útulku.

Nevylučuje, že se oznámení možná mine účinkem. „Je ale třeba, aby tohle lidé věděli. Mnozí chovatelé své kočky pouštějí ven, tak aby dávali pozor, protože tady je někdo takový, kdo střílí brokovnicí po kočkách. A možná, kdo ví, třeba náhoda ukáže na pachatele. Když tohle někdo dokáže udělat zvířeti, je jen krůček od toho, aby střelil i po člověku,“ dodává Křehlíková.