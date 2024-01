Kočky z útulku pózují jako modelky pro kalendář, který jim potom pomáhá

„Nebyl to pěkný pohled. Z kocourka visely v cárech zhnisané zbytky kůže. Musel velmi trpět. Po prvotním ošetření u našeho veterináře kocourek podstoupil plastiku kůže na pražské klinice. Měl na sobě 96 stehů. Ale bojuje a zatím se zdá, že to zvládne. Zákrok za téměř 18 tisíc korun jsme mohli uhradit i díky prodaným kalendářům,“ uvedla provozovatelka útulku Anna Křehlíková.

Útulek prodá každoročně kolem 250 nástěnných i stolních kalendářů. Zájem je velký. Lidé je chtějí jako netradiční dárek, mnozí je rozdávají na přelomu roku známým i kamarádům. „Posíláme je po celé republice, často i do Německa. I tam máme podporovatele,“ řekla Křehlíková. Před deseti lety se inspirovala a po vzoru jiných spolků začala nabízet vlastní „kočičí“ kalendář.

Pečují o více než stovku zvířat

„Snímky v kalendáři jsou dílem Veroniky Přikrylové. S kočkami to umí, mnohé pózují za pohlazení nebo hračku. Naše modelky jsou nesmírně šikovné. Řada z nich si focení vysloveně užívá. Třeba Mája, Matýsek či Mourek, to jsou takoví supermodelové,“ směje se Křehlíková. Fotografie míří k Veronice Petříčkové do Karlových Varů. Kalendářům vtiskne finální podobu a odešle vše do tisku.

V současné době se útulek stará o přibližně 120 zvířat. Část z nich je tady v dočasné péči. To jsou hlavně koťata, která jsou velmi malá, nebo kočky, které z nejrůznějších důvodů potřebují speciální péči. Roční náklady na provoz sokolovského útulku se pohybují kolem půldruhého milionu korun. Dotací a pronájmem městských prostor pro útulek pomáhá město Sokolov.

Bez dobrých lidí by nevyšel

Aby však pokryl všechny náklady, spoléhá útulek na dárce a podporovatele. „Díky prodeji kalendářů je možné kočkám přilepšit na jídle, pořídit pro ně speciální dietní krmivo, které zejména starší kočky potřebují, koupit vitamíny nebo zaplatit veterinární péči. Pomoci mohou lidé i jinak. Veškeré informace jim rádi poskytneme,“ poznamenala Křehlíková.

„Vzhledem k tomu, že jsme v poslední době snad každý druhý den se zvířaty ve veterinární ordinaci, moc prosím, aby dárci sledovali informace na našich webových stránkách www.laskoukekockamsokolov.cz. Mohlo by se totiž stát, že v útulku narazí na zavřené dveře. Tak aby nebyli zklamaní,“ dodala Anna Křehlíková.