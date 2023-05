Zubožení psi shi-tzu se objevují na různých místech Karlovarského kraje

Jen několik dnů předtím se sedm psů přes noc objevilo na zahradě domu v Závišíně a zhruba před týdnem volal o pomoc starosta Čichalova Štěpán Volf. V obci Mokrá, která pod Čichalov spadá, pobíhaly dvě desítky zvířat.

Ve všech případech jde o psy plemene shi-tzu či jejich křížence. Podle odborníků asi někdo likviduje množírnu a zvířat se nelegálně zbavuje. Jak potvrdil krajský policejní mluvčí Jan Bílek, policisté už přijali dvě oznámení a případ řeší.

„Psi byli zarostlí, zanedbaní, smradlaví. Dlouhá srst tohoto plemene se musí pravidelně stříhat a kartáčovat. Ale alespoň nebyli podvyživení, neměli blechy, ani přerostlé drápy,“ uvedla Jaroslava Voltrová.

O prodlouženém víkendu vyjížděla do parku miniatur Boheminium. „Mělo tu být asi patnáct psů, odchytili jsme jich šest. V pondělí se ještě podařilo dohledat a odchytit jednoho z uprchlíků. Byl hodně vysílený, asi nebyli zvyklí běhat venku,“ popsala Voltrová.

Po zahradě pobíhalo ráno sedm psů

Velitel Městské police Mariánské Lázně Jiří Ďurčo potvrdil, že strážníci v sobotu ráno lovili psy v parku Boheminium. „Odchycení psi skončili v útulku,“ řekl. Podotkl, že se s něčím podobným nesetkal. „V sobotu dopoledne se v Mariánských Lázních konal závod v orientačním běhu a strážníci měli dohlížet na bezpečnost u některých přechodů přes komunikace. Místo toho jsme byli na Krakonoši a s podběrákem v ruce chytali pejsky,“ dodal.

A další případ z uplynulých dnů. Se smečkou psů shi-tzu se musela vypořádat majitelka domu v Závišíně. Ve středu ráno jí z ničeho nic po zahradě pobíhalo sedm psů. „Byli uštěkaní, vystresovaní a nekontaktní. A nebyli hladoví, takže na jídlo se nám je nalákat nepodařilo. Společně s Bohumilem Stránským, který provozuje odchytovou službu, jsme jich odvezli do útulku šest, ten sedmý se pozdě odpoledne chytil do sklopce,“ řekla Jaroslava Voltrová.

Přibližně v téže době se opuštění psi objevili rovněž v Mokré. Tamní starosta Štěpán Volf upřesnil, že zde pobíhaly dvě desítky psů. Společně s odchytovou službou Petra Prokeše se jich podařilo polapit jedenáct. „Zbytek se někam rozprchl. Část pobíhala po silnici, někteří byli zalezlí v odtokové rouře. Ve spolupráci s hasiči ze Žlutic se nám je odsud podařilo dostat. Psi byli silně zanedbaní, vystresovaní,“ poznamenal starosta.

Patrně jde o likvidaci nelegální množírny

Podotkl, že někdo patrně likvidoval nelegální množírnu a potřeboval se zvířat zbavit. „Tak je u nás prostě vyhodil a nechal napospas osudu,“ zamyslel se starosta Čichalové. Konstatoval, že pro obec s malým rozpočtem je nález takové spousty bezprizorních psů velký problém. „Zvažuji, že podáme trestní oznámení,“ doplnil. Zvířecí záchranář Petr Prokeš má jasno. „Všechno ukazuje na množírnu.“

Nalezení psi jsou velmi zanedbaní. Díky řadě dobrovolníků a psích kadeřníků, z nichž někteří pracovali i v noci, je většina z tuláků už vykoupaná a ostříhaná. „Kontaktní ještě moc nejsou, ale lepší se to. Mám tu u sebe dvě feny, už se dají pohladit. Vše jsou to mladá zvířata, tak do tří let. Psi nevypadají, že by byli nemocní, nemají zalepené oči, ušní záněty. Myslím, že nebude těžké je udat. Proč se jich majitelé zbavili, to nevím. Je to velmi divné,“ dodala Jaroslava Voltrová.