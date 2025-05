Mrtvé zvíře leželo přikryté hromadou klestí. Lokalita je přitom oblíbeným výletním místem pro lidi z Aše a okolí. Stezky v lesoparku rovněž řada amatérských i profesionálních sportovců využívá k tréninkům.

„Byl jsem z toho nálezu dost špatný. Navíc to nebylo poprvé. Dvě srny jsem objevil už předtím. Všechny tři měly prokousnuté hrdlo. Vše jsem nafotil a poslal lesnímu hospodáři Michalu Kopáskovi ze společnosti Ašské lesy. Ten bez nejmenších pochybností určil, že zvířata má na svědomí pes,“ uvedl Šnajdr.

Michal Kopásek jeho slova potvrdil. „Srny byly jednoznačně strženy nějakým větším psem. Napadení vlkem vypadá jinak, to myslivci poznají,“ konstatoval Kopásek. Podle jeho slov řada pejskařů neřeší, že jejich pes honí zvěř. Myslí, že srna hravě uteče. Jenže to je omyl.

„Srna dokáže běžet v tempu maximálně deset minut, pak padne vyčerpáním. Navíc v tuto dobu mívají srnčata a pokud ji pes zadáví, je to rozsudek smrti i pro její potomky,“ poukázal na další aspekt Kopásek.

Jak řekl, vadí mu lidská lhostejnost, která nebere ohled na živé tvory v okolí. „O zvěř se staráme, přikrmujeme, děláme sena a pak najdeme psem stržené kusy. To člověka zamrzí. Ale pes za to nemůže, u něj je to instinkt. Tohle je o lidech a o jejich lhostejnosti a bezohlednosti,“ dodal.

Fakt, že na Háji skutečně existují problémy s neukázněnými majiteli, kteří své mazlíčky při venčení nemají pod dozorem, správce sportovního areálu Šnajdr potvrdil.

„Pracuju tady už deset let a problémy mezi pejskaři, kteří mají psy na volno a přitom je nezvládají, jsou na denním pořádku. My teď řešíme, co s tím. V sobotu slavnostně otevíráme novou naučnou stezku - Lesmistrovu cestu. Bude to velká sláva, stezka měří tři kilometry a má 12 zastavení. V místě tak bude nejen o víkendu ale i v budoucnu zvýšený pohyb lidí. Tohle budeme muset nějak řešit. Navíc lokalita na Háji je prostorem, kam obyvatelé města chodí a v minulosti vždy chodili na vycházky a relaxovat. Tohle se tu dít nesmí,“ řekl Šnajdr.

Myslivci mohou psa i zastřelit

Nastínil, že v plánu je osadit u parkoviště velkou informační ceduli, která na problém upozorní. Chce také zorganizovat den prevence. „Lidé, kteří se v lesoparku chovají ukázněně, by mohli získat nějakou odměnu. Protože pokud majitel svého psa neovládá a přesto jej nechá běhat jen tak, mohlo by se stát, že problémy budou mít i lidé na procházce. Pro mnoho výletníků je velmi nepříjemné, když jdou po cestě, proti nim člověk se psem na volno a na uších sluchátka, takže ani nemůže reagovat na prosby o přivolání psa,“ popsal jeden z mnoha případů.

Další možností, jak zakročit, je osadit další fotopasti. „Nějaké zde už máme, další určitě přibydou. Předpokládáme, že sem budou chodit děti ze škol a školek na výlety a naším cílem je, aby se tu lidé cítili bezpečně. Zvažujeme, že se v souvislosti s událostmi na Háji obrátíme i na městskou policii, aby nám s tím pomohla,“ dodal.

V Aši přitom existuje vyhláška, která pohyb psů na území města upravuje. „Navolno smí být pes pouze v předem určených lokalitách, ale pouze s náhubkem. Jinde musí na vodítko,“ potvrdil mluvčí radnice Milan Vrbata s tím, že za porušení vyhlášky hrozí majiteli psa pokuty.

Lesní hospodář Michal Kopásek upozornil, že vrch Háj leží v honitbě a na některé pozemky se tak vztahuje zákon o myslivosti. Ten říká, že za určitých podmínek má v krajním případě myslivecká stráž nebo myslivecký hospodář pravomoc volně pobíhajícího psa v honitbě zastřelit.