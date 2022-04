První, po čem se ptají, je práce, říká žena, která ubytovala uprchlíky

„Ženy s dětmi, které u nás žijí, mají k dispozici kompletně vybavené apartmány s kuchyňkami. Pro ostatní pokoje je v přízemí velká společenská místnost s plně vybavenou kuchyní. Ukrajinci tak mohou využívat lednice, trouby, sporáky. Mohou si sami vařit,“ vysvětluje Zuzana Pumrová s tím, že k penzionu patří i rozlehlá zahrada s dětským hřištěm.

Zuzana Pumrová dostala nápad ubytovat uprchlíky ve svém penzionu poté, co viděla davy, které míří přes hranice. Bylo jí těch lidí líto. „Nemohou zůstat jen tak bezprizorní. Často přijíždějí jen s taškou a s tím, co mají na sobě. Snažila jsem se vytřídit nějaké věci po mém synovi, abych je předala dětem, které si s sebou nemohly vzít téměř nic. Přinesla jsem čtyři tašky oblečení, bot,“ říká Zuzana Pumrová.

Silně na ni zapůsobilo vyprávění jedné z rodin, která se týden ukrývala ve sklepě svého domu spolu s dětmi. „Jako jedna z prvních k nám přijela matka, která má s sebou asi čtrnáctiletého syna, pětiletou holčičku a sedmiletého chlapce. Přijeli spolu s babičkou. Říkali, že ven se odvážili až potom, co utichla střelba. Rychle si sbalili nějaké věci a díky tomu, že měli pojízdné auto, se dostali pryč. Jsou ale lidé, kteří si nesli své věci sbalené jen do batůžku na zádech. Je to opravdu hrozné, když to jako rodič slyšíte. Já si to ani nedokážu představit,“ konstatuje majitelka penzionu.

O uprchlíky se zatím stará ve své režii. „Dosud jsme od státu žádnou pomoc nedostali. Vše táhneme z vlastních zdrojů, ve vlastní režii,“ potvrzuje.

A není to jednoduché. Hradit musí vedle ubytování a věcí s tím spojených rovněž vodu, vytápění a veškeré energie. „Pračka, kterou tu máme, se prakticky nezastaví. Jede nonstop. Vždyť tu žije třicet lidí,“ vypočítává s tím, že o tyto lidi je třeba se postarat i jinak. Třeba poradit, kde si mohou požádat o příspěvek na živobytí nebo kde sehnat práci. Oceňuje rovněž ochotu hasičů, kteří ženám z penzionu pomáhají při cestách na úřady či do krizového centra.

Ubytování je v penzionu zatím domluvené do konce dubna. Jak to bude dál, nikdo neví. „My jsme to takto hned na začátku nahlásili na krizové centrum. Na sezonu už musíme penzion komerčně otevřít. Nemůžeme si dovolit jej nechat zavřený, zvlášť nyní po covidu, kdy už jsou veškeré úspory pryč. Musíme z něčeho žít,“ vysvětluje Zuzana Pumrová.

Ta podle svých slov pomoc utečencům brala jako povinnost. A to i přes potíže, které přineslo přeobsazování již rezervovaných termínů, nebo dokonce jejich zrušení.

„Když k nám ty ženy přijdou, je na nich vidět, že jsou vděčné za to, že mohou být s dětmi v teple. Vnímám i to, že většina nechce být závislá, a tak většinou to první, po čem se ptají, je práce. Některé už dojíždějí na průmyslovou zónu v Chebu,“ dodává.