Stěžujte si ministerstvu, že chybí zubaři, vyzývají lázně obyvatele

Z rozpočtu se zastupitelé rozhodli uvolnit dva miliony, což znamená dotaci pro dvě nová pracoviště.

„Pevně věříme, že tato částka by mohla být pro nové zubaře pozitivní motivací. Také zdravotním pojišťovnám může takový krok významně pomoci pro shánění zubařů pro Mariánské Lázně,“ uvedl starosta Martin Kalina s tím, že radnice už vytipovala vhodné prostory, kde by mohli lékaři svou praxi otevřít.

„Nedostatek zdravotní péče v regionech je dlouhodobý problém, který by měly řešit zdravotní pojišťovny, neboť právě jim naši občané platí za zdravotní péči. Bohužel, s doručením kvalitní péče nejsme úplně spokojeni a u zubařů je to jen nejvíce vidět. Za poslední rok v našem městě ukončili praxi dva stomatologové a noví se bohužel nehlásí. Proto jsme přistoupili k tomuto kroku, abychom pozitivní motivací přesvědčili lékaře, že v Mariánských Lázních máme o nové zubaře opravdu zájem,“ vysvětlil Martin Kalina.

Dotace je vypsána na dobu udržitelnosti, která je pět let. „Pevně věříme, že v průběhu této doby lékař pozná krásu našeho města a rád zde zůstane. V rámci dotace myslíme i na takové věci, jako je možnost přerušení doby udržitelnosti z důvodu mateřství, aby se mladé lékařky nebály o tuto dotaci požádat,“ podotkl starosta a dodal, že informace bude rozeslána na stomatologickou komoru, lékařské fakulty a řadu dalších míst.

„Stávající zubaři jsou aktuální agendou přetíženi, a proto odmítají nové klienty. Z rozhovorů s nimi vím, že další pacienty už by přijmout nezvládli,“ uvedl Kalina, který po konzultaci na ministerstvu zdravotnictví požádal o spolupráci při vyvíjení tlaku na pojišťovny i samotné občany.

„Je to naše zdravotní pojišťovna, která má ze zákona povinnost zajistit nám dostupnou zdravotní péči. Proto bychom obyvatele města, chtěli požádat o spolupráci při vyvíjení tlaku na zdravotní pojišťovny. Ony musí vědět, že nás to trápí a chceme to řešit! Zároveň je nezbytné zajistit dohled nad tím, jak tuto svou povinnost naplňují. A k tomu máme ministerstvo zdravotnictví. Právě tam by měly stížnosti směřovat,“ vyzval starosta.

Nespokojení pacienti mohou poslat stížnost na ministerstvo

Upřesnil, že na stránkách města je možné stáhnout formulář samotné stížnosti. Lidé zde najdou i návod, jak jej vyplnit a kam poslat.

Vedení města se zároveň sešlo se stávajícími zubními lékaři, kteří jsou v této situaci pod obrovským tlakem.

„Ti slíbili, že formuláře vytisknou a budou je mít ve svých čekárnách k dispozici. Stížnost by měla odejít na ministerstvo zdravotnictví. Tento postup jsme konzultovali přímo s ministrem Adamem Vojtěchem, který nám jej sám doporučil.

Jde o to, aby mělo ministerstvo při vyjednávání s pojišťovnami silnější pozici. Když se jim sejde hromada žádostí o přidělení zubní péče, budou mít v ruce argument, že ta situace je opravdu závažná a je třeba ji ze strany pojišťoven nějakým způsobem uchopit a začít řešit,“ dodal Kalina.