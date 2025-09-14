Voda v Jáchymovském potoce je znečištěná. Neznámá látka zabila ryby

Autor:
  17:15
Vodu v Jáchymovském potoce na Karlovarsku znečistila neznámá látka, způsobila mimo jiné i úhyn ryb. Hasiči vyzvali obyvatele oblasti, aby vodu z potoka nepoužívali ani k zalévání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Miloslava Hálová, MF DNES

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje řeší znečištění toku neznámou látkou v Jáchymovském potoce. Zasažený úsek vede od Dolního Žďáru přes říčku Bystřici až do řeky Ohře, informoval mluvčí hasičů v Karlovarském kraji Patrik Žižka.

To jsou podle map zhruba dva kilometry Jáchymovského potoka a dalších osm kilometrů Bystřice k soutoku s Ohří za Velichovem. V souvislosti s únikem látky došlo podle jeho slov také k úhynu ryb, jejichž množství zatím mluvčí neupřesnil.

„Žádáme obyvatele, aby vodu z potoka do odvolání nepoužívali k žádným účelům – zejména k napájení zvířat, zalévání či rekreačním aktivitám,“ varoval Žižka.

Na místě probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému, hasiči situaci situaci monitorují a o dalším vývoji budou veřejnost informovat. Laboratorní výsledky budou k dispozici nejdříve v pondělí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Se smíšenými pocity očekávají obyvatelé Karlových Varů dokončení dálnice D6, která má krajské město konečně rychle a bezpečně spojit s Prahou. Radost z nově dokončeného úseku u Hořoviček, který se...

Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

Voda v Jáchymovském potoce je znečištěná. Neznámá látka zabila ryby

Vodu v Jáchymovském potoce na Karlovarsku znečistila neznámá látka, způsobila mimo jiné i úhyn ryb. Hasiči vyzvali obyvatele oblasti, aby vodu z potoka nepoužívali ani k zalévání.

14. září 2025  17:15

Patnáctiletý chlapec otočil na Chebsku auto na střechu. Roli sehrál i alkohol

Teprve patnáctiletý kluk havaroval v sobotu večer se Škodou Octavia mezi Beranovkou a Pěkovicemi poblíž Teplé na Chebsku. Zřejmě nezvládl řízení, vyjel ze silnice, narazil do ohradníku a dopravní...

14. září 2025  15:32

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:15

Po fiasku vychytaná nula. Nejlepší odpověď, historie se opakuje, zářil Frodl

Inkasoval čtyři góly, pak se už jen ze střídačky díval, jak letošní extraligová premiéra hokejistů Karlových Varů s Vítkovicemi končí fiaskem 4:7. Přesto i do pátečního zápasu v Litvínově šel brankář...

13. září 2025  12:38

Koně pomohou k návratu motýlů. Jejich chov u Krásné prospívá změně k lepšímu

Původní druhy rostlin, ale i motýlů a dalšího hmyzu by měli pomoci vrátit do krajiny divocí koně v okolí Krásné na Ašsku. V letních měsících se do tamní rezervace vydali odborníci, aby posoudili,...

13. září 2025  9:10

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

VIDEO: Nebezpečné rozptýlení. Policie nasazuje proti telefonujícím řidičům motorku

Čtyři trestné body na konto řidiče a až deset tisíc z jeho bankovního účtu. Taková je cena za telefonování při řízení. V Karlovarském kraji od začátku letošního roku policisté zjistili téměř tisíc...

12. září 2025  13:15

Náměstí v novém. Sokolov hledá projektanta, který centru vtiskne moderní tvář

Náměstí Budovatelů v srdci Sokolova by se mělo zásadně změnit. Tamní radnice z něj chce vytvořit reprezentativní prostor města. Na zem plánuje položit kamennou dlažbu, nové bude veřejné osvětlení i...

12. září 2025  9:17

Odpůrci stavby na Ryžovně u Božího Daru uspěli. Referendum bude, rozhodl soud

Současně s volbami do Poslanecké sněmovny se v Božím Daru na Karlovarsku uskuteční referendum o budoucnosti lokality Ryžovna. Jeho iniciátoři uspěli se žalobou u Krajského soudu v Plzni. Chtějí...

11. září 2025  14:15

Padli při osvobozování Aše, teď od města dostanou čestné občanství

Udělit čestná občanství in memoriam devíti vojákům US Army, kteří na Ašsku přišli o život v dubnu a květnu roku 1945 při osvobozování Československa od německé okupace, se rozhodli zastupitelé v Aši....

11. září 2025  9:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

10. září 2025  15:25

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Se smíšenými pocity očekávají obyvatelé Karlových Varů dokončení dálnice D6, která má krajské město konečně rychle a bezpečně spojit s Prahou. Radost z nově dokončeného úseku u Hořoviček, který se...

10. září 2025  13:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.