Do polí vyjely kombajny, letošní úrodu v kraji ale poznamenalo sucho

„To, co se zatím sklidilo, jasně ukazuje, že letos je produkce nižší než minulý rok. Za celý červenec spadlo pouze patnáct mililitrů vody, proto ještě nemáme sklizené vše, a stále bojujeme s vysokými teplotami,“ uvedl Pavel Brandl, předseda Regionální agrární komory kraje Karlovy Vary.

Ten zatím nezaregistroval, že by si ostatní zemědělci kromě počasí stěžovali na škůdce. „Ti jsou v letošním roce v normálních číslech a žádný nový nebo takový, se kterým bychom si nedokázali poradit, se nikde na území kraje nevyskytl,“ dodal.

„Myslím si, že je to oblast od oblasti, ale zde máme věčné sucho. Místo dozrávání vše dosychá. Sezonu hodnotím jako slabší průměr všech předchozích let,“ komentoval situaci předseda zemědělského družstva Novosedly Vladimír Vrzáček.

„Sklidil jsem ječmen setý, který byl srovnatelný s loňským rokem. Není to vyloženě propadák, ani řepka na tom není špatně, jen je toho méně a je to především nedostatkem vody, která letos opravdu chybí. Ke konci července sklidíme pšenici, tak jsem zvědavý, jestli i další obilovina se alespoň přiblíží k číslům minulých let. Počasí je letos opravdu katastrofa, v červenci zde spadlo pět mililitrů srážek. Se škůdci problém nemáme,” dodal.

Nepomůže ani hnojení

Na horké počasí bez dešťových srážek nepomůže ani doping ve formě hnojení. Letos už lepší úroda nebude.

„Samozřejmě, pomoc ve formě umělých hnojiv, posiluje půdu krátkodobě a tím dává i vyšší roční úrodu. Problém je, že za cenu ztráty přirozené půdní struktury a úbytku organické hmoty. Tedy přesně těch složek, které potřebujeme proto, aby byla půda úrodná dlouhodobě,“ řekl Dalibor Dostál, zakladatel ochranářské společnosti Česká krajina.

„Půda je základnou potravní a ekologické pyramidy pro celé životní prostředí. Na nejvíce zničených polích v Česku už bohužel o půdě téměř nemůžeme mluvit. Je to mrtvá hmota,“ povzdechl si.

Podle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu probíhají žně nejpomaleji tradičně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno (k 25. červenci) 6,8 procenta ploch. Nejdále je zatím sklizeň ozimého ječmene.