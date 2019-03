Mladík z Chebska znásilnil partnerku a klečel na ní, dokud neomdlela

Všechno začalo loni v červenci. Tehdy muž na svou partnerku poprvé vztáhl ruku.

„Bezdůvodně ji před jedním z barů v Aši chytil pod krkem, přitlačil ji ke zdi a vulgárně jí nadával. Dívky se tehdy zastal procházející muž, ale i toho mladík napadl několika ranami pěstí,“ popsal první incident krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

O několik týdnů později násilník ještě přitvrdil. Přítelkyni znásilnil v jejím autě. „Došlo k pohlavnímu styku i přesto, že se žena bránila a muži dala jasně najevo, že si to nepřeje a chce, aby svého jednání okamžitě zanechal. Nakonec se jí podařilo z vozidla vystoupit. Muž k ní ale přistoupil a několikrát ji udeřil do obličeje a vulgárně jí nadával,“ řekl Kopřiva.

Další spor mezi sebou partneři měli opět před ašským barem. Když útočník začal dívku znovu bít, vyndala všechny jeho věci ze svého auta a chtěla, aby odešel.

On ji ale chytil pod krkem, natlačil ji na kapotu, a když upadla na zem, klekl si na ni a čekal, dokud neomdlela. Za chvíli dívka přišla k sobě, když to násilník uviděl, nechal ji na místě a odešel.

„O několik týdnů později se dvojice znovu potkala před barem. Mladík ženu okamžitě znovu fyzicky napadal a ona se před ním schovala do svého automobilu. Muž rozbil okénko, otevřel dveře a ženu z vozidla za vlasy vytáhl a znovu ji několikrát udeřil do hlavy. Pak spolu odjeli k nedalekému opuštěnému objektu, kde si spor chtěli vyříkat. Tam muž partnerce řekl, že tentokrát si vybije zlost na jejím vozidle. Vzal kámen a tím auto poničit. Když ho žena okřikla, aby svého jednání zanechal, tak ji loktem udeřil do nosu a způsobil jí zranění, které si později vyžádalo lékařské ošetření,“ popsal mluvčí.

S rozchodem se mladík nechtěl smířit

Tehdy se už dívka s partnerem rozešla. On se s tím ale nechtěl smířit, a tak ji začátku prosince přemluvil k osobní schůzce, kde jí nakonec zase vyhrožoval.

„O několik dní později ráno přišel na pozemek rodinného domu, kde žena bydlela. Tam vylezl na střechu a klepal na střešní okno v jejím pokoji. Vyhrožoval přitom ženě zabitím, pokud se k němu nevrátí,“ uvedl Kopřiva.

Žena vše nahlásila policistům a ti muže obvinili ze znásilnění, vydírání, porušování domovní svobody, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Soudce ho poslal do vazby. Násilníkovi hrozí až deset let vězení.