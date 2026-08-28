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Policie odložila požár, při kterém uhynuli pastevečtí psi. Žháře nenašla

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  11:31
Kotce v soukromé chovatelské stanici ve Žluticích na Karlovarsku začaly hořet vloni 19. srpna v noci. Uhynulo v nich pět fen.

Kotce v soukromé chovatelské stanici ve Žluticích na Karlovarsku začaly hořet vloni 19. srpna v noci. Uhynulo v nich pět fen. | foto: HZS Karlovarského kraje

Kotce v soukromé chovatelské stanici ve Žluticích na Karlovarsku začaly hořet vloni 19. srpna v noci. Uhynulo v nich pět fen.
Kotce v soukromé chovatelské stanici ve Žluticích na Karlovarsku začaly hořet vloni 19. srpna v noci. Uhynulo v nich pět fen.
Kotce v soukromé chovatelské stanici ve Žluticích na Karlovarsku začaly hořet vloni 19. srpna v noci. Uhynulo v nich pět fen.
Kotce v soukromé chovatelské stanici ve Žluticích na Karlovarsku začaly hořet vloni 19. srpna v noci. Uhynulo v nich pět fen.
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Kriminalisté odložili případ požáru chovné stanice ve Žluticích na Karlovarsku, při kterém uhynulo pět pasteveckých psů. Nepodařilo se najít pachatele.

„Ani přes rozsáhlé šetření se do této chvíle osobu pachatele určit nepodařilo, karlovarští kriminalisté tedy případ odložili,“ informoval v pátek policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podle něj ale odložení neznamená, že by se kriminalisté případem přestali zabývat. „Pokud se nám podaří získat jakoukoliv informaci a pokud povede k ustanovení pachatele, bude neprodleně zahájeno trestní stíhání,“ upozornil Kopřiva.

Ve žlutické chovné stanici uhořelo pět fen, kotce patrně někdo zapálil

Oheň vzplál v zahrádkářské kolonii ve Žluticích, kde je soukromá chovná stanice, vloni 19. srpna kolem půl jedné v noci. Než přijeli první hasiči, kotce už byly v plamenech. Uhořelo v nich pět fen kavkazských pasteveckých psů.

Už tehdy policisté uvedli, že kotce s největší pravděpodobně někdo úmyslně zapálil. Případ vyšetřovali pro podezření z týrání zvířat a poškození cizí věci. Pachateli hrozilo až šestileté vězení.

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