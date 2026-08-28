„Ani přes rozsáhlé šetření se do této chvíle osobu pachatele určit nepodařilo, karlovarští kriminalisté tedy případ odložili,“ informoval v pátek policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Podle něj ale odložení neznamená, že by se kriminalisté případem přestali zabývat. „Pokud se nám podaří získat jakoukoliv informaci a pokud povede k ustanovení pachatele, bude neprodleně zahájeno trestní stíhání,“ upozornil Kopřiva.
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Ve žlutické chovné stanici uhořelo pět fen, kotce patrně někdo zapálil
Oheň vzplál v zahrádkářské kolonii ve Žluticích, kde je soukromá chovná stanice, vloni 19. srpna kolem půl jedné v noci. Než přijeli první hasiči, kotce už byly v plamenech. Uhořelo v nich pět fen kavkazských pasteveckých psů.
Už tehdy policisté uvedli, že kotce s největší pravděpodobně někdo úmyslně zapálil. Případ vyšetřovali pro podezření z týrání zvířat a poškození cizí věci. Pachateli hrozilo až šestileté vězení.