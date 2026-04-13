Kvůli výstavbě obchvatu čekají řidiče ze Žlutic čtyři horké měsíce

Jitka Dolanská
  15:32
Horké chvilky čekají v následujících měsících obyvatele města Žlutice na Karlovarsku a především jeho místní části Veselov. Krajští silničáři se totiž od května chystají trasu Žlutice - Veselov na čtyři měsíce kompletně uzavřít. Důvodem je stavba obchvatu.

Výstavba obchvatu Veselova na Karlovarsku zkomplikuje na několik měsíců dopravu. | foto: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Obchvat má odvést tranzit mimo obec Veselov a zlepšit plynulost a bezpečnost provozu. V budoucnu má nová silnice sloužit i jako přivaděč na budovanou dálnici D6.

Pro obyvatele Veselova se tak cesta do Žlutic za nákupy či k lékaři protáhne z původních čtyř na bezmála tři desítky kilometrů. Problémy budou mít i řidiči ze Žlutic, pro které byla cesta přes Veselov nejkratší spojnicí na I/6, vedoucí do Karlových Varů a v druhém směru na Prahu.

Na stavbě silničního obchvatu obce Veselov v současné době probíhají intenzivní stavební práce. Stavba vede mimo zastavěné území Veselova a umožní odklon dopravy mimo obec.

Termín je na hraně, ale stále platí. Dálnice D6 bude hotová v roce 2028

„V souvislosti s pokračující výstavbou dojde na počátku května k úplné uzavírce části silnice II/205 v katastrálním území Veselov. Uzavírka je předběžně plánována do konce září 2026,“ potvrdil mluvčí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Vojtěch Vaněk. Podle jeho slov naváže nová trasa o délce přibližně půldruhého kilometru na připravovaný úsek dálnice D6 Bošov – Knínice.

Trasa začíná na silnici II/205 jižně od Veselova a plynule se odklání východním směrem, kde se napojuje na nově budovanou křižovatku se silnicí III/20522 a přivaděč k dálnici D6. Součástí stavby je kromě samotné komunikace také mostní objekt přes biokoridor, přeložky inženýrských sítí a nové odvodnění území.

„V tomto úseku se nová komunikace buduje částečně v trase stávající silnice a současně zde vzniká nová křižovatka, jejíž realizace vyžaduje rozsáhlé zemní práce včetně budování výškově upraveného násypu. Tyto práce neumožňují zachovat bezpečný průjezd vozidel, proto je úplná uzavírka nezbytná. O přesném termínu zahájení uzavírky a vedení objízdných tras budeme veřejnost včas informovat,“ doplnil Vaněk s tím, že stavba obchvatu za 102 milionů korun je hrazená z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Martina Hurajčíka je obchvat Veselova významnou dopravní stavbou, která je klíčová nejen pro samotnou obec Veselov, ale i pro širší dopravní infrastrukturu v regionu. „Navazuje na připravovaný úsek dálnice D6 a do budoucna zajistí kvalitní napojení území na páteřní silniční síť,“ řekl Hurajčík.

Město Žlutice se na komplikace spojené s uzavírkou připravuje. „Přinese nám to potíže, to je jasné. Budeme muset jezdit až přes Chyši. Proto se nyní snažíme dohodnout se silničáři i zhotovitelem, aby silnici uzavřeli na skutečně nezbytnou dobu. Také chceme zdůvodnit, proč stavba potrvá tak dlouho, zda by se tu přece jen nedalo jezdit kyvadlově a také nám vadí, že ta objízdní trasa je docela dlouhá. Zejména v souvislosti s dnešními cenami pohonných hmot to lidé určitě negativně pocítí,“ popsala starostka Žlutic Helena Plitzová.

Podle ní lidé z místních částí dojíždějí do Žlutic za nákupy, do škol i za lékaři. Naopak Žlutičtí míří do Karlových Varů a dál kvůli praktickým a dětským lékařům, kteří ve Žluticích chybí, a také kvůli zaměstnání. Objížďku si budou moci zkrátit přes Čichalov.

„To ale není oficiální objízdná trasa a navíc silnička je tam tak úzká, že se na ní stěží vyhnou dva osobní vozy. Obáváme se, že až řidiči nákladních vozů zjistí, že je možné tudy projíždět, budou si cestu zkracovat. Proto chceme řešit s Policií ČR, aby sem v předstihu umístila značku, která zakáže vjezd nákladním vozům. Jinak to bude katastrofa, protože ta cesta je na takový provoz naprosto nevhodná,“ naznačila starostka.

S delší objížďkou musí počítat i dopravci a nejrůznější dovážkové služby, včetně řidičů vozů integrovaného záchranného systému.

