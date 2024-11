Žloutenka na Sokolovsku neustupuje, malé děti už očkují i v Krásně

Podle mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovy Vary Michaely Zajíčkové byly konkrétně k 8. listopadu hlášeny tři případy, u kterých aktuálně probíhá epidemiologické šetření. Cílem je objasnění možného zdroje a cest přenosu nákazy.

„V období od letošního prvního ledna do sedmého listopadu bylo do informačního systému infekčních nemocí vykázáno celkem třiasedmdesát případů onemocnění hepatitidou A (žloutenkou). Pět v okrese Karlovy Vary, jeden se objevil v okrese Cheb a v okrese Sokolov jich bylo sedmašedesát,“ spočítala Michaela Zajíčková. Nejvyšší výskyt nových případů hygienici zaznamenali ve 37. kalendářním týdnu.

Podle zjištění redakce je pravděpodobnou příčinou nedodržování základních hygienických návyků. Zejména důkladné mytí rukou po použití toalety a před jídlem. I kvůli tomu se žloutence typu A lidově říká nemoc špinavých rukou. Pokud lidé nemají možnost si ruce umýt, hygienici doporučují využít na ruce některý z alkoholových dezinfekčních přípravků. Ideálně těch zakoupených v lékárně.

Krajští hygienici se všem případům žloutenky A intenzivně věnují. Všichni nemocní jsou izolováni na infekčním oddělení karlovarské nemocnice. Rizikové kontakty mají stanovena karanténní opatření. Jedná se o takzvaný lékařský dohled na dobu padesáti dnů.

„Ten spočívá v povinnosti podrobit se lékařské prohlídce a opakovanému laboratornímu vyšetření krve. Dále v důsledném dodržování hygienických návyků, zejména mytí a dezinfekce rukou. Také v omezení některých aktivit, například účasti na hromadných akcích, návštěv bazénu, sauny,“ upřesnila Zajíčková.

Hygienická stanice také stanovuje v kolektivech, kde se objevil případ žloutenky typu A, opatření zaměřená na dezinfekci, hygienu rukou, úklid, režim stravování a případně i na manipulaci s prádlem. Jejich plnění hygienici kontrolují.

Zajíčková zdůraznila, že počet nemocných hepatitidou A se v čase mění a v tomto okamžiku není v Karlovarském kraji důvod k plošným opatřením. Doplnila, že k 8. listopadu byli na infekčním oddělení nemocnice Karlovy Vary hospitalizováni tři nemocní se žloutenkou.

Zodpovědné rodiče v Krásně podpoří i zpětně

Virová hepatitida typu A je akutní zánětlivé onemocnění jater způsobené virem HAV. Vyskytuje se zejména v místech s nízkým hygienickým standardem. Onemocnění napadá lidi každého věku vyjma těch, kteří ho již prodělali nebo proti němu byli očkováni.

A právě kvůli očkování se město Horní Slavkov v druhé polovině září obrátilo na obyvatele s dotazem, zda by měli zájem nechat své děti naočkovat v případě, že by na to Karlovarský kraj finančně přispěl.

„Kladně odpověděli rodiče celkem 302 dětí, což je přibližně polovina z celkového počtu dětí v našich základních a mateřských školách. Následně jsme požádali vedení kraje o individuální dotaci a získali jsme ji. Podporu vyplácíme průběžně. Co vím, tak minulý týden jsme ji poskytli přibližně šesti desítkám rodičů,“ informoval hornoslavkovský starosta Alexandr Terek.

Podobně postupovalo i Krásno, kde panovaly obavy ze šíření nákazy ze sousedního Horního Slavkova. Díky individuální krajské dotaci město podpoří rodiče dětí z tamní školky, kteří o očkování svých dětí předem projevili zájem.

„Proplatíme první dávku a do konce příštího roku i druhou. Minulý týden jsme podmínky čerpání dotace vyvěsili v mateřské škole, zatím nikdo nepožádal. Příspěvek bude možné čerpat zpětně od prvního července tak, aby na podporu dosáhli i ti zodpovědní rodiče, kteří byli rychlí a děti už nechali očkovat,“ doplnil starosta Krásna Josef Havel.