Zloděj ujížděl od benzinek bez placení, za měsíc natankoval 900 litrů

„Ve většině případů natankoval do automobilu, kterým přijel, následně ještě do kanystrů uskladněných v zavazadlovém prostoru, nasedl do vozidla a odjel. Takhle si počínal v sedmi případech. Celkově natankoval téměř 900 litrů pohonných hmot a způsobil škodu přibližně 27 tisíc korun,“ informoval krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.



Poprvé tankoval mladík z Chebu bez placení na konci července na jedné z benzinek na Chebsku. Vzal tehdy sto litrů benzínu. Později to několikrát zopakoval i na Sokolovsku. Jednou si přišel i na 160 litrů pohonných hmot. Tehdy se také pokusil zaplatit cizí kartou.

„Snažil se zaplatit platební kartou, které se předtím zmocnil. Ovšem neznal PIN kód, tak se mu platbu provést nepodařilo. Obsluze čerpací stanice řekl, že si zajede pro finanční hotovost. Na místě zanechal platební kartu a mobilní telefon jako záruku, že se opravdu vrátí. Nevrátil. I v tomto případě tedy nakonec odjel bez zaplacení,“ uvedl Kopřiva.

Policisté muže chytili na konci srpna. Pomohly jim k tomu především záznamy z bezpečnostních kamer. Kriminalisté také zjistili, že muž má zákaz řízení, a to až do letošního prosince. Soudce pak pachatele poslal do vazby.

„Obviněn je z krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu za to až tři roky vězení, neboť se krádeže dopustil opakovaně,“ doplnil k případu mluvčí.