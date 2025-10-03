Na Doupově je možná medvěd. Správa vojenského újezdu vydala varování

  13:43
O podezření na výskyt medvěda informovala v pátek správa Vojenského újezdu Hradiště. Tisková zpráva Vojenských lesů a statků dokonce mluví o možné skupině medvědů. Nyní se všichni zainteresovaní zabývají potvrzením, či vyvrácením této možnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Oznámení, které jsme vydali, má preventivní účel. Má zvýšit obezřetnost osob, zvláště zde působících subjektů a cvičících vojáků,“ uvedl Ladislav Richter, přednosta Újezdního úřadu Hradiště.

V současné době podle něj probíhá v lokalitě šetření. „Více se k tomu nemohu vyjádřit,“ doplnil Richter.

V oznámení, které újezdní úřad v pátek vydal, apeluje na opatrnost. „V případě zjištění stop či přímého zpozorování neprodleně kontaktujte Újezdní úřad Hradiště,“ vyzývá správa vojenského újezdu.

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

Podezření na výskyt medvěda potvrdil i Petr Toman, mluvčí Vojenských lesů a statků. „V současnosti spolupracujeme na potvrzení, či vyvrácení této skutečnosti s příslušnými orgány,“ uvedl v prohlášení s tím, že se v lokalitě může pohybovat i skupina medvědů.

Vstup do vojenského prostoru je bez povolení nemožný za jakékoli situace. „Doporučujeme však zejména v okolí daného Vojenského výcvikového prostoru Hradiště dbát zvýšené obezřetnosti,“ dodal Toman.

O podezření na výskyt medvěda informovala v pátek správa Vojenského újezdu Hradiště. Tisková zpráva Vojenských lesů a statků dokonce mluví o možné skupině medvědů. Nyní se všichni zainteresovaní...

